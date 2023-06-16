آبل تقدم ميزة جديدة لتقليل إجهاد العين في آيفون وآيباد

قدمت آبل ميزة جديدة في أجهزة آيفون وآيباد مع نظامي iOS 17 و iPadOS 17 الجديدين، أطلقت عليها اسم “مسافة الشاشة Screen Distance” لتقليل إجهاد العين عند استخدام تلك الأجهزة.

وتعمل ميزة مسافة الشاشة Screen Distance على تنبيه المستخدم عندما يحمل آيفون أو آيباد بالقرب من عينيه لفترة طويلة.

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وتقول آبل إن هذه الميزة اختيارية، وقد صُممت من أجل تقليل إجهاد العين بشكل عام، والأهم من ذلك، لتقليل خطر الإصابة بمرض “قصر النظر” لدى الأطفال الذين يستخدمون أجهزة آبل بصفة منتظمة.

يُذكر أن المسافة الموصى بها بين الأجهزة المحمولة مثل آيفون وآيباد وعين المستخدم تتراوح بين 40 و 45 سنتيمترًا، وعند تفعيل ميزة مسافة الشاشة Screen Distance، سوف يظهر تنبيه على الشاشة يفيد بأن الجهاز قريب جدًا، إن كانت المسافة أقل من 30 سنتيمترًا، وعند تحريك الجهاز إلى المسافة الآمنة، ستظهر علامة “صح”، وسيتمكن المستخدم من الضغط على خيار “متابعة Continue” لاستئناف استخدام الجهاز.

وسيصاحب تحذير ميزة “مسافة الشاشة” أيضًا رسالة تقول: ” إن إبقاء هاتفك على بعد ذراع يمكن أن يحمي بصرك”.

ويمكن تفعيل الميزة الجديدة على أجهزة آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS/ iPadOS 17 بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم الضغط على خيار “وقت الشاشة Screen Time” > ثم تفعيل خيار “مسافة الشاشة Screen Distance”.

وتقول آبل إن الميزة الجديدة ستتوفر على أجهزة آيفون وآيباد برو التي تحتوي على خاصية تعرّف الوجه Face ID، لقياس المسافة بين الشاشة والعين.

وتختبر آبل حاليًا نظامي iOS 17 و iPadOS 17 وغيرها من أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها المختلفة، ومن المنتظر إطلاقها بشكل نهائي لكافة المستخدمين بعد انتهاء الفترة التجريبية خريف العام الجاري.