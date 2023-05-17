آبل تعلن عن سماعة Beats Studio Buds+ اللاسلكية بتصميم شفاف

كشفت شركة آبل عن سماعة جديدة من علامتها التجارية “بيتس”، وهي سماعة Beats Studio Buds+، التي تأتي مع تحسينات في الأداء، بالإضافة إلى تصميم جديد شفاف.

وتُباع سماعة Beats Studio Buds+ بسعر 170 دولارًا أمريكيًا، وتضم عددًا من التحسينات في خواص إلغاء الضجيج، ووضع الشفافية، وأداء البطارية، والميكروفونات، وغير ذلك، مقارنةً بالإصدار السابق من السماعة.

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ويعد التصميم الجديد الشفاف أبرز تغيير في السماعة الجديدة، حيث تظهر المكونات الداخلية للسماعة في معظم الأجزاء، سواءً في علبة الشحن أو السماعات نفسها، وهو تصميم يذكرنا بما تفعله شركة Nothing مع هواتفها وسماعاتها خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتمد فلسفة التصميم الشفاف على نطاق واسع.

وبجانب التصميم الشفاف، تتوفر السماعة أيضًا بلونين آخرين، هما اللون الأسود، واللون الأصفر العاجي.

وتعمل سماعة Beats Studio Buds+ بمكونات داخلية جديدة بنسبة تصل إلى 95% مقارنةً بالإصدار السابق، مع ميكروفونات أكبر حجمًا لتحسين التقاط الصوت، ونظام تهوية جديد لمعادلة الضغط على الأذن، وتدعم السماعة خاصية مقاومة الماء والعرق بمعيار IPX4، لتكون مناسبة للاستخدام مع التمارين الرياضية والأجواء الممطرة.

وأعادت آبل تصميم زر “b” متعدد الوظائف، الموجود على كل سماعة أذن لتقليل فرص الضغط عليه عن طريق الخطأ، وإضفاء إحساس أقوى.

ويوفر الزر عناصر للتحكم فيما يستمع إليه المستخدم، حيث الضغطة الواحدة عليه تؤدي إلى التشغيل/الإيقاف المؤقت، بينما الضغط المزدوج يتخطى للأمام، في حين أن الضغط الثلاثي يتخطى للخلف، ويمكن التبديل بين وضعي إلغاء الضجيج والشفافية عبر الضغط المطول، كما يمكن تخصيص حركات التحكم بما يلائم المستخدم.

وبالإضافة إلى وضع إلغاء الضجيج والشفافية، تدعم سماعة Beats Studio Buds+ خاصية الصوت المحيطي “Spatial Audio”، التي تتيحها آبل في الكثير من المحتوى المرئي والمسموع على منصاتها.

وتستخدم السماعة معالج مخصص من تصميم شركة Beats، يجعل السماعة داعمة للمساعد الصوتي سيري، ولخاصية العثور على الأجهزة المفقودة، والتبديل التلقائي بين الأجهزة عبر آي كلاود، بجانب معالجة الصوت، وتقليل الضوضاء، والاتصال السريع بالأجهزة، وغير ذلك.

وشهد عمر البطارية في سماعة Beats Studio Buds+ تحسنًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالإصدار السابق، إذ باتت السماعة تعمل حتى 9 ساعات عند الشحن مرة واحدة، وتقدم علبة الشحن 27 ساعة إضافية، ما يعني إجمالًا 36 ساعة من العمل.

وتُشحن السماعة من خلال منفذ USB-C، ويستغرق شحنها ساعتين كاملتين، كما تدعم خاصية الشحن السريع، إذ إن شحنها لمدة 5 دقائق كافٍ حتى تعمل لمدة ساعة.

ويمكن شراء سماعة Beats Studio Buds+ بألوانها الثلاثة حاليًا من متجر آبل الرسمي في مقابل 170 دولارًا أمريكيًا، في كلٍ من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والصين، ومن المنتظر توفيرها في المزيد من الدول لاحقًا.

جدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد اشترت شركة Beats لإنتاج السماعات والأجهزة الصوتية عام 2014، في صفقة تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي.