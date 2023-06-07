آبل تتيح نسخ المطورين التجريبية من أنظمتها مجانًا للجميع

أعلنت شركة آبل رسميًا عن إتاحة نسخ المطورين التجريبية Developer Betas من أنظمة التشغيل المختلفة الخاصة بها بصورة مجانية للجميع.

ويشمل قرار آبل جميع أنظمة التشغيل على مختلف الأجهزة، كنظام iOS لهواتف آيفون، ونظام iPadOS ﻷجهزة آيباد، ونظام macOS لحواسيب ماك، بالإضافة إلى نظام الساعة الذكية watchOS، ونظام التلفاز tvOS.

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واعتادت آبل سابقًا توفير نسخ المطورين التجريبية Developer Betas للمشتركين فقط في برنامج آبل للمطورين Apple Developer Program، وهو برنامج مأجور تتيحه آبل في مقابل 99 دولارًا أمريكيًا سنويًا.

وحدثت آبل صفحة الدعم الفني الخاصة بالبرنامج على موقعها الرسمي لتشير إلى أن أي مستخدم لديه حساب Apple ID سوف يمكنه تحميل أحدث النسخ التجريبية الموجهة للمطورين مجانًا دون الحاجة إلى دفع اشتراك سنوي.

ويأتي ذلك بعد انتشار العديد من الأخبار التي أفادت بأن آبل أتاحت نسخ المطورين التجريبية لجميع المستخدمين عن طريق الخطأ في البداية، ليتضح لاحقًا أن ذلك قرار رسمي من آبل.

ويمكن الآن للمستخدمين تنزيل وتجربة النسخ التجريبية الجديدة من أنظمة آبل مثل iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma وغيرها، لكن لا ينصح بذلك في الوقت الحالي؛ ﻷن تلك النسخ لا زالت في المراحل التجريبية الأولية، وبها الكثير من المشاكل، وقد تفسد الاستخدام اليومي ﻷجهزتك.

وفي حالة الحاجة الملحة إلى تجربة أنظمة آبل الجديدة بغير المخاطرة بتنزيل نسخ غير مستقرة واحتمالية فقدان البيانات، يمكن الانتظار لحين إطلاق النسخ التجريبية العامة Public Betas فهي أكثر استقرارًا مقارنةً بنسخ المطورين. ووفقًا لآبل، فإن النسخ التجريبية العامة سوف تصدر خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

وسوف تستمر آبل في تجربة الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها لما يزيد على 3 أشهر، قبل أن تطلقها لكافة المستخدمين في شهر سبتمبر/أيلول المقبل كما هو معتاد.