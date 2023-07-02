آبل تبحث إمكانية قياس السمع ودرجة الحرارة عبر سماعة AirPods

تخطط آبل لإضافة بعض المزايا المتعلقة بالصحة في الإصدارات القادمة من سماعة آيربودز AirPods اللاسلكية الخاصة بها، ومنها إمكانية تحديد مستوى السمع لدى المستخدم بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم، بحسب ما ذكر تقرير أخير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وتدعم سماعة AirPods حاليًا ميزة مخططات السمع التي تستطيع اكتشاف ضعف حاسة السمع عند ترددات معينة، لتضبط الصوت وفقًا للقدرات السمعية للمستخدم، وهذه الميزة تتيحها تطبيقات خارجية مثل تطبيق Mimi، وتنوي آبل تبنيها في نظام التشغيل الخاص بها افتراضيًا، حتى يتمكن المستخدمون من إجراء اختبار للسمع دون الاعتماد على تطبيقات خارجية.

يُذكر أن هناك بالفعل سماعات أذن لاسلكية تحتوي على ميزة قياس السمع مثل سماعة Jabra Elite 75t، إذ أضافت ميزة تُدعى MySound منذ عام 2020، وهي تنشئ ملفات تعريف صوتية مخصصة بعد تشغيل سلسلة من النغمات في كل أذن مع إرشاد مرتدي السماعة إلى النقر على الشاشة عند سماع تلك النغمات، كما تدعم سماعة Nothing Ear 2 ميزة مشابهة أيضًا.

وتسعى آبل أيضًا إلى جعل سماعة آيربودز تعمل كأداة مساعدة على السمع ﻷولئك الذين يعانون من ضعف في حاسة السمع، وذلك بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA استخدام أجهزة المساعدة السمعية المتاحة في الأسواق دون وصفة طبية.

وأضاف تقرير بلومبيرج أن الإصدارات القادمة من سماعة AirPods قد تتمكن من قياس درجة حرارة الجسم عبر قناة الأذن، علمًا بأن هناك شائعات أشارت إلى تلك الميزة يعود تاريخها إلى أواخر عام 2021.

وكانت آبل قد أضافت ميزة قياس درجة حرارة الجسم في الجيل الثامن من ساعتها الذكية Apple Watch Series 8، إلا أن استخدامها يقتصر فقط على تتبع دورات الطمث لدى الإناث.

ووفقًا لتقرير بلومبيرج، فإن إضافة ميزة قياس درجة حرارة الجسم في سماعة AirPods سيجعلها أكثر دقة، كما ستنبه مرتديها عند ارتفاع درجة حرارة أجسامهم عن المعدل الطبيعي، فقد يكون ذلك أحد الأعراض المصاحبة للإصابة بالمرض.

ولا يُعرف إن كانت آبل ستضيف مزايا الصحة الجديدة في كافة إصدارات AirPods القادمة أم ستجعلها مقتصرة على إصدارات “برو” من السماعة، علمًا بأن تلك المزايا المنتظرة لا تزال في مراحل التطوير الأولية، ولا يتوقع توفرها في المستقبل القريب.

ويتوقع محللون متخصصون بشؤون آبل أن تضيف آبل منفذ شحن USB-C لسماعاتها مستقبلًا، بالإضافة إلى طرح نسخة أرخص ثمنًا بسعر مئة دولارٍ أمريكي.