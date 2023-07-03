Picsart تطرح أداة لإنشاء الصور المتحركة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة تحرير الصور Picsart أداة جديدة لإنشاء الصور المتحركة GIF تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح الأداة الجديدة من Picsart إمكانية إنشاء صور متحركة بصيغة GIF باستخدام الأوامر الكتابية فقط، وبدون استخدام أية مدخلات كالصور أو مقاطع الفيديو.

وتختلف أداة Picsart الجديدة عن باقي أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحوّل النص إلى صور في أنها تُنتج صورًا متحركة بينما تُنشئ باقي الأدوات مثل DALL-E و Midjourney صورًا ثابتة.

وقالت منصة Picsart في بيانٍ رسمي بشأن إطلاق أداتها الجديدة : “لن تضطر من الآن فصاعدًا إلى الاعتماد فقط على المحتوى المعاد تدويره أو البحث بلا نهاية عن صورة GIF المثالية للتعبير عن مشاعرك أو أفكارك. تمكّنك أداة إنشاء الصور المتحركة GIF بالذكاء الاصطناعي من التعبير عن نفسك بأصالة غير مسبوقة، مما يفتح مجالًا من الإبداع اللامتناهي”.

وستكون الأداة الجديدة مدمجة داخل تطبيق Picsart في نظامي iOS وأندرويد شرط أن تُحدث إلى آخر إصدار جديد، كما أن متوفرة حاليًا في نسخة الويب من محرر الصور الخاصة بها، ويمكن تجربتها من خلال الرابط الآتي، علمًا بأنها مجانية.

ويتطلب الأمر كتابة وصف للصورة المُرادة، ثم الانتظار قليلًا بينما يعمل النظام على تحليل الوصف وتوليد الصورة، وبعدها يمكن تنزيل الصورة المتحركة بصيغة GIF على جهازك من أجل مشاركتها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويُلاحظ أن الصور المولدة عبر هذه الأداة تحمل طابعًا كرتونيًا، وليست صورًا قريبة من الواقع.

وتقدم Picsart أيضًا مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتعديل الصور، وإنشاء صور رمزية “أفاتار”، وتحسين الصور والخلفيات، وغيرها.