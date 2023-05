ChatGPT يدعم الآن المساعدة في البحث عن العقارات

أعلنت شركة العقارات الأمريكية (زيلو) Zillow يوم الثلاثاء عن إطلاق مكون إضافي لروبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT لمساعدة المستخدمين في البحث عن منزل للشراء أو الإيجار.

وقالت (زيلو) في بيان إن المكون الإضافي الجديد سيساعد المستخدمين في التفاعل مع الروبوت الذكي لمعرفة المزيد عن نوع العقارات التي يخططون لشرائها أو استئجارها، بالإضافة إلى تحديد معايير الاختيار الخاصة بهم، مثل: الموقع، والسعر.

وأوضحت الشركة أنه باستخدام هذه المدخلات، سينظر (شات جي بي تي) بعدئذ في قاعدة البيانات الخاصة بـ (زيلو)، فيزود المستخدمين بالخيارات المثلى لما يبحثون عنه.

Find your next home with a simple conversation.

Check out how the new Zillow plugin for #ChatGPT can help you on your homebuying journey. 💬 pic.twitter.com/qZuDo3dODc

— Zillow (@zillow) May 3, 2023