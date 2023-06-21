يوتيوب يعتزم إطلاق أول قناة تسوق رسمية قريبًا

أفادت وكالة الأنباء (يونهاب) اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن موقع يوتيوب سيطلق أول قناة رسمية له تختص في مجال التسوق، وذلك في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا لـ (يونهاب)، فإن قناة التسوق الرسمية من يوتيوب ستكون الأول عالميًا، وستُطلق الآن في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مصادرها أن القناة الجديدة، المقرر افتتاحها في 30 حزيران/ يونيو الحالي، ستوفر منصة حية للتجارة للشركات، وتخطط لبث محتوى تسوق مباشر مع زهاء 30 علامة تجارية عند إطلاقها.

وقالت (يونهاب) إن هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها يوتيوب قناة تسوق رسمية في أي بلد في العالم.

وقال مسؤول في موقع يوتيوب لوكالة يونهاب للأنباء، دون تقديم تفاصيل أخرى: «يلتزم موقع يوتيوب ببناء تجربة تسوق تفاعلية وغنية بالمعلومات وماتعة للمستخدمين جميعهم، ويشمل ذلك المستخدمين في كوريا».

وأضاف المسؤول: «لفعل ذلك، قد نجرب مجموعة متنوعة من ميزات التسوق YouTube Shopping من وقت لآخر في حين نواصل العمل الجاد لتحسين وتقديم أفضل تجربة لمستخدمينا».

وفي العام الماضي، طرح يوتيوب علامة تبويب جديدة للتسوق في قسم الاستكشاف، ما يسمح لمنشئي المحتوى المؤهلين بوضع علامات على المنتجات في البث المباشر أو إدراج المنتجات ضمن مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهي تتيح للمشاهدين شراء هذه المنتجات.

وخلال مكالمة أرباح ألفابت، وهي الشركة الأم ليوتيوب وجوجل وغيرهما، للربع الرابع من عام 2022، قال (فيليب شندلر)، كبير مسؤولي الأعمال في الشركة، إن ألفابت ستركز في جعل يوتيوب أكثر «قابلية للتسوق»، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتشجيع المزيد من منشئي المحتوى، وهذا سوف يؤدي إلى المزيد من المحتوى والمشاهدين، وفي النهاية المزيد من الفرص لمعلني ألفابت. وقال شندلر: «لا يزال هذا الأمر ناشئًا، لكننا نرى الكثير من الإمكانات ويسهل على الناس التسوق من منشئي المحتوى والعلامات التجارية والمحتوى الذي يحبونه».