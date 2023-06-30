يوتيوب تجري تجربة جديدة لإجبارك على مشاهدة الإعلانات

بدأت منصة نشر مقاطع الفيديو يوتيوب إجراء تجربة جديدة تُخيّر فيها بعض المستخدمين بين تعطيل أدوات حظر الإعلانات أو الاشتراك في خدمتها المأجورة، وإلا فلن يُسمح لهم بالمشاهدة المجانية إلا ثلاث مرات.

وكان واحد من مستخدمي موقع (ريديت) Reddit قد رصد التجربة هذا الأسبوع، وقال إن منصة يوتيوب تعرض نافذة منبثقة تحذر بعض المستخدمين من أن «مُشغِّل الفيديو سيُحظر بعد 3 مقاطع فيديو».

وتضيف الرسالة: «يبدو أنك ممن يستخدم أداة لحظر الإعلانات. سيُمنع مُشغِّل الفيديو ما لم يُسمح ليوتيوب أو تُعطَّل أداة حظر الإعلانات». وجاء في الرسالة أيضًا: «الإعلانات تسمح لمنصة يوتيوب بالبقاء مجانيةً لمليارات المستخدمين حول العالم».

وعند تلقي هذا الإشعار، سيكون لدى المستخدمين خياران: إما تعطيل أداة حظر الإعلانات للسماح بالإعلانات أو التفكير في الاشتراك في (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium للتخلص من الإعلانات تمامًا.

وجاء في النافذة المنبثقة، التي تعرضها جوجل لمستخدمي أدوات حظر الإعلانات: «يمكنك استخدام (يوتيوب بريميوم) بدون إعلانات ولا يزال بإمكان منشئي المحتوى الحصول على أموال من اشتراكك».

وأكد متحدث باسم الشركة هذه التجربة، وقال إن الشركة تحث المشاهدين على تجربة (بريميوم) أو السماح بالإعلانات على المنصة.

وقال المتحدث لموقع BleepingComputer: «نجري تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات في يوتيوب أو تجربة (يوتيوب بريميوم)».

وعندما سئل عن وجود خطة للشركة لمنع المستخدمين من الوصول إلى المنصة إن كانوا يستخدمون أدوات حظر الإعلانات، قالت المتحدث إن التشغيل قد يُعطَّل مؤقتًا في «الحالات القصوى».

وقالت الشركة: «في الحالات القصوى، حيث يستمر المشاهدون في استخدام أدوات حظر الإعلانات، سوف يُعطَّل التشغيل مؤقتًا. نحن نتعامل مع تعطيل التشغيل على محمل الجد، ولن نُعطِّل التشغيل إلا إذا تجاهل المشاهدون الطلبات المتكررة للسماح بالإعلانات على يوتيوب».

ومن غير المعروف حاليًا عدد المناطق التي تعرض فيها المنصة هذه التحذيرات، أو هل تخطط لحظر الوصول إلى المنصة تمامًا على أولئك الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات.

يُشار إلى أن هذه التجربة تأتي بعد «تجربة صغيرة» أخرى أُجريت في شهر أيار/ مايو، عندما اختبرت يوتيوب منع مستخدمي أدوات حظر الإعلانات مباشرة من الوصول إلى المنصة.

وتأتي هذه الخطوات من يوتيوب بعد أن زاد عدد مستخدمي خدمتي (ميوزيك) YouTube Music و(يوتيوب بريميوم) على 80 مليون مشترك بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مضيفتين أكثر من 30 مليون مشترك في غضون ما يزيد قليلًا على عام، وذلك حسب تقرير لموقع (فاريتي) Variety.

ويُعتقد أن حثّ المستخدمين على استخدام (بريميوم) سيساعد بالتأكيد في الحفاظ على معدل نمو العضوية المتسارع.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون الزيادة في مدة الإعلانات خلال السنوات العديدة الماضية، وجعل بعضها غير قابل للتخطي، دفع بعض المشاهدين نحو الاشتراك في تجربة خالية من الإعلانات عبر (بريميوم) على المنصات التي يكون فيها حظر الإعلانات مستحيلًا، مثل نظام (آي أو إس) وأنظمة تشغيل أجهزة التلفاز الذكية.