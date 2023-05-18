يوتيوب تجلب الإعلانات الطويلة غير قابلة للتخطي إلى التلفاز

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أعلنت شركة يوتيوب يوم الأربعاء عن خطوات جديدة تجعل خدمة نشر مقاطع الفيديو أكثر جاذبية لمشتري الإعلانات التلفازية من خلال عرض جديد للإعلانات.

وقالت يوتيوب، الشقيقة لشركة جوجل، خلال حدث (يوتيوب براندكاست) YouTube Brandcast السنوي، إنها ستقدم إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية على أجهزة التلفاز المتصلة بالإنترنت.

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وستحل هذه الإعلانات محل الإعلانين المتتاليين اللذين تبلغ مدتهما 15 ثانية، واللذين يُعرضان حاليًا عندما يستهدف المعلنون أفضل مقاطع الفيديو من خلال برنامج الاختيار (يوتيوب سلكت) YouTube Select.

وكانت يوتيوب قد أطلقت برنامج YouTube Select عام 2020، وكان جزءًا من جهود الشركة المستمرة لتلبية احتياجات المسوقين الذين يرغبون في ضمان أن أموال إعلاناتهم ستذهب إلى محتوى مرئي عالي الأداء وآمن أيضًا للعلامة التجارية.

ويوفر البرنامج للمعلنين إمكانية الوصول إلى مجموعة أكثر تنظيمًا وعالية الجودة من منشئي المحتوى والناشرين عبر فئات مختلفة، مثل: الرياضة، والألعاب، والطعام، والترفيه، والتقنية وغيرها.

وقالت الشركة إن برنامج YouTube Select قد وصل اليوم إلى أكثر من 70 في المئة من مرات الظهور على شاشة التلفاز.

والآن، سيتمكن معلنو يوتيوب من استهداف حملاتهم عبر مقاطع الفيديو هذه بإعلانات أطول مدتها 30 ثانية، تقول الشركة إنها تتماشى على نحو أفضل مع أهداف المعلنين وتتيح «سرد قصص أكثر ثراءً».

ويعني هذا أيضًا أنه يمكن للمعلنين إعادة استخدام الضمانات الموجودة لديهم، بدلًا من إنشاء محتوى أقصر للوصول إلى جمهور YouTube فقط.

وفي الوقت نفسه، تعتقد يوتيوب أنه من المرجح أن يتقبل المشاهدون في المنزل إعلانات أطول مدتها 30 ثانية حين المشاهدة على الشاشة الكبيرة، لأن هذا أمر شائع بالفعل حين مشاهدة التلفاز.

وتتوفر الميزة إلى جانب إضافة إعلانات «الإيقاف المؤقت» على أجهزة التلفاز المتصلة، التي ستسمح للمعلنين بعرض علامتهم التجارية عند إيقاف مقطع فيديو مؤقتًا.

وتأتي تحديثات تجربة الإعلان عقب تقرير وجد أن منصة يوتيوب كانت خدمة البث الوحيدة في الولايات المتحدة التي زادت فيها وقت المشاهدة، في حين أن الخدمات الأخرى، مثل: نتفليكس، وديزني بلس، وبرايم فيديو شهدت ركودًا أو انخفاضًا.

وفي إطار سعي يوتيوب إلى زيادة إيراداتها، بدأت حديثًا إجراء تجربة تُخيّر فيها بعض المستخدمين بين تعطيل أدوات حظر الإعلانات أو الاشتراك في خدمتها المأجورة، وإلا فلن يُسمح لهم بمشاهدة مقاطع الفيديو.