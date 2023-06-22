يوتيوب تُوسِّع ميزة المشاهدة المتعددة لتشمل الآن المحتوى غير الرياضي

أعلنت شركة يوتيوب عن توسيع ميزة العرض المتعدد الخاصة بمنصة التلفزة (يوتيوب تي في) YouTube TV لتتجاوز المحتوى الرياضي، مضيفةً خيارات لمحتوى الأخبار، والأعمال، والطقس.

وتتيح الميزة للمشتركين الاختيار من بين أربعة قنوات في وقت واحد ومشاهدة مقاطع فيديو متعددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن للمستخدمين أيضًا تبديل الصوت والتعليقات التوضيحية بين القنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت عن ميزة العرض المتعدد أول مرة في شهر آذار/ مارس، وصُمم بصورة أساسية لعشاق الرياضة، ما يمنحهم خيار بث ألعاب متعددة بدلًا من تغيير القنوات لتتبع النتائج.

ويتيح توسيع الميزة لتشمل المحتوى غير الرياضي للأعضاء استكشاف مجموعة متنوعة من العناوين في نفس الوقت.

وقال حساب خدمة التلفزة (يوتيوب تي في) في تغريدة أمس إنه أضاف قنوات رياضية باللغة الإسبانية إلى الميزة أيضًا.

وسيحصل جزء صغير من المشتركين على تجربة عرض متعدد، وهو متاح في علامة التبويب (الصفحة الرئيسية). وستُطرح تدريجيًا هذا الصيف.

وتعمل (يوتيوب تي في) على تحسين الميزة الجديدة ببطء. وستطلق الشركة في النهاية خيارًا يسمح للمستخدمين بتخصيص القنوات الأربع.

وحاليًا، يمكن للمشتركين فقط اختيار شاشات العرض المتعددة المختارة سابقًا التي يختارها (يوتيوب تي في) لهم. بالإضافة إلى ذلك، تخطط لإطلاق عرض متعدد في تطبيق يوتيوب الرئيسي.

وقالت الشركة أيضًا إنها تعمل على تحسين العرض المتعدد لقناة NFL Sunday Ticket في شهر نيسان/ أبريل.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، بدأت الشركة بيع تذاكر ما قبل البيع للاشتراك الجديد الذي يبلغ سعره 249 دولارًا أمريكيًا لكل موسم كإضافة إلى خطة (يوتيوب تي بي بيس) YouTube TV Base.