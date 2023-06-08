وردبرس تطلق أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة التدوينات عنك

أطلقت (أوتوماتيك) Automattic، الشركة التي تقف وراء منصة إدارة المحتوى (وردبرس) WordPress، والمُساهِمة الرئيسية في مشروع (وردبرس) المفتوح المصدر، أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة التدوينات عنك.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن الأداة تتكامل بسهولة مع منصة WordPress.com والمواقع التي تعمل بنظام Jetpack.

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وأوضحت (أوتوماتيك) أنه عندما يكتب المستخدم منشورًا أو صفحة، فيمكنه إضافة المزيد إلى المحتوى الخاص به باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي AI Assistant.

ويمكن للمستخدمين كتابة توجيه باللغة الطبيعية، ليبدأ مساعد الذكاء الاصطناعي إنشاء نص بناءً على هذا التوجيه. وبالإضافة إلى أفكار توليد المحتوى، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم وجداول منظمة داخل التدوينات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يغير مساعد الذكاء الاصطناعي أسلوب المنشور فيجعله بلغة عاميّة، أو متشككة، أو فكاهية، أو واثقة، أو متعاطفة. ويمكن للمساعد أيضًا إنشاء ملخص للمنشور واقتراح عناوين له.

وقالت (أوتوماتيك) إنه يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الجديد المتاح لمنصة (وردبرس) دعم 12 لغة، مثل: الإسبانية، والفرنسية، والصينية، والكورية، والهندية.

ويمكن للكُتَّاب ترجمة محتواهم إلى لغات متعددة، إذ تتيح الأداة بعد كتابة المحتوى بلغتهم الأم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. ويوفر المساعد أيضًا ميزات التصحيح الإملائي والنحوي على نحو يتفوق على أدوات (وردبرس) المدمجة.

وقالت (أوتوماتيك) إنه يمكن لمستخدمي (وردبرس) إرسال 20 توجيهًا مجانيًا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي. وبعدئذ، يتعين عليهم دفع 10 دولارات شهريًا للوصول إلى الميزة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، قدمت العديد من أدوات الكتابة مجموعة مختلفة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل شركتا جوجل ومايكروسوفت على إدماج ميزات الذكاء الاصطناعي المختلفة في مجموعات التطبيقات الاحترافية، مثل: (ورد) Word من مايكروسوفت، والمستندات (دوكس) Docs من جوجل.

وعلى نحو منفصل، قدّمت جوجل مشروع (تيلويند) Tailwind، وهي تجربة لتدوين الملاحظات تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤتمر المطورين السنوي Google I/O الشهر الماضي.

كما قدمت حلولُ الكتابة الأخرى، مثل: (نوشن) Notion و(جرامرلي) Grammarly أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها.