ميتا تُحدِّث صور الأفاتار لجعلها أكثر واقعية

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أعلنت شركة ميتا اليوم الخميس عن بعض التحسينات على الصور الرمزية أو صور الأفاتار على نحو يُمكِّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم على نحو أفضل.

ويأتي الإعلان عن تحسينات صور الأفاتار بعد أن أعلنت الشركة أمس الأربعاء عن بلوغ عدد صور الأفاتار التي أُنشئت عبر خدماتها أكثر من مليار صورة.

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وقالت ميتا في منشور على مدونتها: «اليوم، نعلن عن بعض التحسينات على Meta Avatars التي ستساعد في تجديد مظهرك في الوقت المناسب للربيع».

وأضافت الشركة عددًا من أشكال الجسم الجديدة لمساعدتك في التعبير عن نفسك على نحو أفضل، كما تعاونت مع العلامة التجارية المشهورة للملابس (بوما) PUMA لجلب سبعة أزياء إلى متجر صور ميتا الرمزية Meta Avatars Store.

كما أضافت ميتا بعض التحسينات على اختيار العيون، والشعر، والملابس لجعلها تبدو أكثر واقعية. وقالت إنك سترى تلك التغييرات حتى حين استخدام صور الأفاتار خارج الواقع الافتراضي.

وفيما يتعلق بالشكل الجسم، قالت ميتا إنه ابتداءً من الشهر الحالي، ستكون قادرًا على الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات شكل الجسم، ومن ذلك: شكلان منحنيان للجسم. وقالت أيضًا: «نحن بصدد تحسين بعض خياراتنا الحالية للمساعدة في تمييزها أيضًا».

وكانت ميتا قد قدّمت صور الأفاتار أول مرة عام 2020 كوسيلة للتنافس مع الميزة المشابهة (بتموجي) Bitmoji في خدمة التراسل المصور سناب شات، وهي تعمل باستمرار على تحديثها منذئذ.

وفي الآونة الأخيرة، أضافت ميتا المزيد من التعبيرات والوجوه ولون البشرة والأجهزة الملحقة إلى صور الأفاتار.

ويأتي إعلان ميتا اليوم بُعيد إتاحة Horizon Worlds للمستخدمين المراهقين في الولايات المتحدة وكندا، بعد أن كانت في السابق تقصر الشبكة الاجتماعية للواقع الافتراضي على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي حثّ فيه المشرعون ونشطاء حقوق الأطفال شركة ميتا على التخلي عن خططها لفتح المنصة للمستخدمين الشباب.