ميتا تكشف عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي للمعلنين

كشفت شركة ميتا عن مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والموجهة للمعلنين على منصتي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستاغرام.

وسوف تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من شركة ميتا المعلنين على إنشاء نسخ مختلفة من إعلاناتهم وكذلك توليد الخلفيات التي يرغبون وضعها في الإعلان وقص الصور وغير ذلك.

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ووفقًا لشركة ميتا، فسوف تتيح الميزة الأولى للمعلنين إمكانية إنشاء نسخ مختلفة من نفس الإعلان، لتكون موجهة إلى شرائح مختلفة من الجمهور، مع الحفاظ على الرسالة الأساسية في كافة النسخ، وسوف تعتمد في ذلك على النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التي تطورها

وأما الميزة الثانية، فسوف تعطي إمكانية توليد خلفيات بشكل تلقائي، فقط من الوصف الذي يكتبه المستخدم في بضع كلمات، بينما ستساعد ميزة قص الصور المعلنين على إنشاء مواد إعلانية بأبعاد مناسبة للنشر في شكل منشور، أو قصص Stories، أو مقاطع فيديو قصيرة Reels.

وقالت شركة ميتا إن هذه المزايا متاحة لبعض المعلنين في الوقت الحالي بهدف جعلها أفضل، استنادًا إلى ردود الفعل الأولية تجاها، وسوف تتوسع تدريجيًا لتشمل المزيد من المعلنين في صيف العام الجاري.

ويأتي إعلان ميتا بعد أن صرح “أندرو بوزورث”، مدير التكنولوجيا في ميتا، الشهر الماضي بأن شركته تتطلع إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية للإعلانات.

وأضاف “بوزورث” أن شركة ميتا قد أنشأت للتو فريقًا جديدًا، هو فريق الذكاء الاصطناعي التوليدي ، قبل شهرين، متوقعًا إطلاق منتجات ومزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.

وكانت شركة ميتا قد حققت نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من عام 2023، متجاوزةً توقعات المحللين. وكان “مارك زوكربيرج” قد أشار إلى أن شركته بدأت بالفعل العمل على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أنها لا تزال ملتزمة بتطوير تقنيات الواقع الافتراضي “ميتافيرس”.