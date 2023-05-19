ميتا تعلن عن أول شريحة لها مخصصة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا – فيسبوك سابقًا – عن أول شريحة لها مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرت الشركة في بيان رسمي.

وتطلق ميتا على الشريحة الجديدة اسم MTIA، وهي اختصار لـ “Meta Training and Inference Accelerator”، أو “مسارع ميتا للتدريب والاستدلال”، وتقول عنها ميتا إنها ضُبطت من أجل نوع واحد من برامج الذكاء الاصطناعي، وهي “نماذج التوصيات المبنية على التعلم العميق”.

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ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الشركة، فإن هذه البرامج يمكنها أن تفحص نمط نشاط المستخدم، كأن يقوم بالضغط على منشورات معينة على شبكة اجتماعية ما، ثم تقوم باقتراح مواد ذات صلة له.

وقد صنعت ميتا هذه الشريحة باستخدام تقنية معالجة 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، وتمتلك الشريحة نحو 850 مليار ترانسستور، مع قدرة على معالجة 10 مليارات عملية في الثانية الواحدة.

وتعتبر شريحة MTIA هي الشريحة الأولى من عائلة شرائح بدأت الشركة بتطويرها منذ عام 2020، بهدف تحسين كفاءة نماذج التوصية التي تستخدمها ميتا في اقتراحات الإعلانات والمحتوى. ولم تفصح الشركة عن موعد محدد للكشف عن شرائح أخرى.

وتعد هذه الشرائح المخصصة أكثر فعالية في التعامل مع برامج الذكاء الاصطناعي، كما تطمح الشركة مستقبلًا إلى استخدامها مع مشاريعها للواقع الافتراضي والميتافيرس.

جدير بالذكر أن شركة ميتا هي واحدة من كبرى الشركات التقنية التي تطور شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع استخدام شرائح GPU القياسية من إنفيديا، التي أصبحت تهيمن على مجال الذكاء الاصطناعي.

وتهدف شركة ميتا أيضًا من وراء تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها في مراكز البيانات التابعة لها، وتقليل الاعتماد على الشركات الأخرى التي تزودها بمكونات مشابهة.

وفي نفس السياق، فإن شركات أخرى كبيرة مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون قد كشفت جميعها في وقت سابق عن عدة شرائح مخصصة للتعامل مع جوانب مختلفة من برامج الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت عن تسريح 21 ألف موظف في وقت سابق في عملية “تقليل نفقات” كبرى، في الوقت نفسه الذي تضخ فيه الشركة مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط به من بنية تحتية ونماذج وأدوات.