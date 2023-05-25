ميتا تبيع خدمة الصور المتحركة Giphy وتتكبد خسائر فادحة

أعلنت شركة ميتا عن بيع خدمة الصور المتحركة Giphy إلى شركة الصور الرقمية Shutterstock بأمر من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية CMA، مما أدى إلى تكبدها خسائر فادحة.

وباعت ميتا Giphy إلى Shutterstock في صفقة بلغت 53 مليون دولارٍ أمريكي، وقد سببت الصفقة خسائر لميتا فاقت 260 مليون دولارٍ أمريكي، إذ كانت قد اشترتها قبل ثلاث سنوات مقابل 315 مليون دولار أمريكي.

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وقد أُجبرت ميتا على بيع خدمة الصور المتحركة Giphy بحكم نهائي من هيئة المنافسة والأسواق CMA في المملكة المتحدة، حيث عارضت الصفقة لكونها قد تقلل من التنافسية، وتزيد من احتكار ميتا لسوق الشبكات الاجتماعية، والإعلانات عبر الإنترنت.

وجاء في حيثيات الحكم القضائي النهائي، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول في عام 2022 الماضي. أن استحواذ ميتا على Giphy قد يمنع أو يحد من وصول الشركات الأخرى، مثل تويتر وسناب شات وغيرها، إلى محتواها من الصور المتحركة، وقد تطلب ميتا المزيد من بيانات المستخدمين من الشركات المنافسة.

وفي مطلع العام الجاري، أمهلت هيئة المنافسة والأسواق شركة ميتا 6 أشهر من أجل بيع Giphy لمشترٍ آخر مناسب، يضمن استمرار عملها كمحرك بحث للصور المتحركة، لتوقع ميتا صفقة البيع مع Shutterstock في الأيام الأخيرة قبل انتهاء المهلة.

وشملت الصفقة توقيع ميتا لاتفاق تجاري مع Shutterstock من أجل تأمين وصولها إلى محتوى الصور المتحركة على Giphy عبر مختلف منصاتها وشبكاتها الاجتماعية.

وتفرض المملكة المتحدة قيودًا صارمة على عمليات الاستحواذ التي تجريها الشركات التقنية الكبرى، حيث تعارض هيئة المنافسة والأسواق أيضًا صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة الألعاب “أكتيفجن”، التي بلغت 69 مليار دولار أمريكي، إلا أن حكمها لا يزال قيد الاستئناف من طرفي الصفقة.