موزيلا تستحوذ على شركة Fakespot لمكافحة المراجعات المزيفة

أعلنت شركة موزيلا عن الاستحواذ على شركة Fakespot، وهي شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أجل تحديد المراجعات المزيفة على المتاجر الإلكترونية على الإنترنت.

وتقول موزيلا إنها تخطط لدمج Fakespot كإضافة داخل متصفح فايرفوكس الخاص بها، حيث ستوفر نظام تصنيف من حرف A إلى F استنادًا إلى صحة المراجعات بعد فحصها.

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وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعمل الشركة على مزايا حصرية جديدة بغرض مساعدة المستخدمين على اتخاذ “قرارات شراء مستنيرة” على المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون، وإي باي، وبيست باي، وول مارت، وشوبيفاي، وغيرها.

وطمأنت موزيلا المستخدمين بعد إنهاء الاستحواذ على Fakespot، حيث أكدت أنها لن تجعل الإضافة حصرية لمتصفحها فايرفوكس، بل ستظل تعمل على كافة المتصفحات وأجهزة المحمول، وسوف تعمل موزيلا على تحسين تجربة الاستخدام.

وكانت فايرفوكس قد دأبت على دمج مزايا الذكاء الاصطناعي داخل متصفحها من أجل اكتساب المزيد من الحصة السوقية في سوق متصفحات الإنترنت.

وتأتي تلك الخطوة بعد فترة وجيزة من إطلاق موزيلا لشركة Mozilla.ai الناشئة بهدف تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر.

جدير بالذكر أن المراجعات المزيفة لاتزال تشكل أزمة للمتسوقين عبر الإنترنت منذ نشوء مواقع التجارة الإلكترونية، إذ يفضل الكثيرون الاعتماد على آراء المراجعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي – مثل روبوت ChatGPT – باتت الأمور أسوأ، إذ تستخدمها بعض الشركات في كتابة مراجعات لمنتجاتهم بكثافة.

وصرح “مارك سورمان”، الرئيس التنفيذي لشركة موزيلا، قائلاً: “نعتقد أن هناك سوقًا تجاريًا للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، وأن هذا السوق يحتاج إلى النمو إذا أردنا تحويل آلية بناء الشركات للذكاء الاصطناعي في التطبيقات والمنتجات والخدمات التي نستخدمها جميعًا كل يوم”. وأضاف “سورمان” أن شركتهم الفرعية Mozilla.ai تعمل مع شركات حليفة ومجموعات بحثية وحكومات من أجل بناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوق فيها.

وتأسست شركة Fakespot عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وقد عملت الشركة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي لتحديد الأنماط وأوجه التشابه بين المراجعات التي يمكن أن تكون خادعة، وتوفر تصنيفًا أو درجة لمراجعات المنتج من أجل مساعدة المستخدمين على تقييم المراجعات قبل اتخاذ قرار الشراء.