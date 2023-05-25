موتورولا تطرح الهاتف الفائق الأناقة إيدج 40 في الإمارات  

توسّع شركة موتورولا اليوم تشكيلة هواتفها من فئة إيدج (EDGE) عبر الهاتف الجديد (إيدج 40)، المزود بميزات متقدمة مثل: الحماية من الغبار والماء والشحن اللاسلكي والشاشة المنحنية التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، إضافة إلى كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وكل ذلك في تصميم فائق الأناقة.

وتعليقًا على إطلاق الهاتف الجديد، قال شراي شمس، المدير العام لشركة موتورولا في الشرق الأوسط: “الاعتماد على آراء المستهلكين عند تطوير التقنيات الجديدة عنصر أساسي في فلسفة موتورولا. فهؤلاء يتطلعون إلى أجهزة ذات خصائص متميزة وتصميم جميل فضلًا عن أحدث المواصفات التقنية، إنما بسعر معقول. ومن خلال تشكيلة إيدج الخاصة بنا، نسعى جاهدين كي نقدم لعملائنا الأحدث والأجمل وعند مستويات مختلفة من الأسعار والعروض العالية القيمة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة”.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ويجمع جهاز إيدج 40 الجديد (motorola edge 40) بين أناقة التصميم وجودة الأداء، إذ يعتبر من أنحف الهواتف في فئته ويبلغ سمكه (7.58 ملم)، ويتميز بشاشة زجاجية منحنية لتتقابل مع الإطار المصنوع من الألمنيوم المصقول بدقة. ويوفر هذا المزيج المدمج، بشكل جميل وسهل الحمل، تصميمًا استثنائيًا وراحة متناهية أثناء الاستخدام بيد واحدة، ويتيح الغطاء المصنوع من الجلد النباتي الناعم سهولة الإمساك بالجهاز.

الحماية وفقًا لمعيار IP68:

يدعم هاتف إيدج 40 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يعني أن الهاتف يمكنه تحمّل الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة من دون حصول أي ضرر له. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين بثقة أخذ الهاتف في مغامرات قرب المسطحات المائية مثل الشاطئ أو بركة السباحة، دون القلق من تناثر السوائل أو انسكابها عليه. وتضمن المواصفات الرفيعة بقاء الجهاز محميًا من الغبار والأوساخ أيضًا، مما يجعله مثاليًا لهواة الرحلات في الهواء الطلق وللذين يعيشون أسلوب حياة مفعم بالنشاط.

الشحن اللاسلكي والأداء المتسق يوفّران موثوقية أثناء التنقل:

عندما يحين وقت إعادة الشحن، يمكن للمستخدمين الاعتماد على شحن توربو بقوة 68 واطًا (TurboPower) للحصول على طاقة اليوم بكامله في غضون 10 دقائق فقط، والاستمتاع ببطارية سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن الاعتماد عليها للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G ومواكبة الأعمال الروتينية المزدحمة. ولمزيد من الراحة، يمكنهم إراحة أنفسهم من الأسلاك من خلال الشحن اللاسلكي بقوة 15 واطًا.

ويعمل هاتف (edge 40) بمعالج (Dimensity 8020) من شركة ميديا تيك الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، مما يتيح للهاتف الاتصال بشبكات 5G والواي فاي الفائقة السرعة بسلاسة، وتشغيل كل شيء ابتداءً من مقاطع الفيديو العالية الدقة إلى الألعاب الأكثر سلاسة، وكل ذلك مع سرعات أكبر لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق.

ويضم الهاتف أيضًا ذاكرة الوصول العشوائي (رام) LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت لأداء سلس واسترجاع سريع للبيانات، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين من نوع UFS 3.1 من أجل مساحة تخزينية كبيرة للصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والألعاب.

ويعمل هاتف Motorola edge 40 بنظام أندرويد 13 ويتضمن ميزات أمان وبرمجيات جديدة لتعزيز الحماية والأمن.

صور رائعة مع نظام كاميرا متطوّر:

بفضل نظام الكاميرا العالي الدقة 50 ميجابكسل الذي يشتمل على أكبر فتحة عدسة متوفرة في الهواتف الذكية (f/1.4)، يلتقط edge 40 صورًا جميلة وواضحة التفاصيل.

ومع فتحة العدسة الواسعة جدًا، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يلي:

صور أفضل في بيئة الإضاءة المنخفضة، لذلك لا يمثل وقت التقاط الصور أي مشكلة.

خلفية تركيز ناعمة بشكل طبيعي خلف موضوع الصورة لإضفاء لمسة احترافية.

سرعة التقاط هي الأعلى وتعمل على تجميد الحركة بسهولة، مما يجعل الصور الطبيعية دقيقة قدر الإمكان.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم مستشعر الإضاءة المحيطة بتحديد التعريض الضوئي على الفور حتى لا يقلق المصورون من تفويت اللحظة عند فتح الكاميرا. ويوفر التركيز البؤري لجميع وحدات البكسل أداءً أكثر دقة في أي ضوء، ونظام التثبيت البصري للصورة OIS للحصول على لقطات فائقة الوضوح.

وتكمل الكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل والمزودة بتقنية Macro Vision نظام الكاميرا الخلفية، مما يتيح للمستخدمين احتواء أجسام أكثر في الإطار أو الاقتراب من هدفهم.

كما يضم الهاتف كاميرا للتصوير الذاتي بدقة 32 ميجابكسل، ويأتي الهاتف كذلك مع مجموعة التحسينات للفيديو والكاميرا الجديدة مثل: ميزة Horizon Lock Stabilization التي تُسهل تثبيت الكاميرا في الوضع الأفقي، ونمط البورتريه للفيديو (Video Portrait) الذي يتيح لك التقاط صور ذات تركيز واضح على الهدف مع خلفية ضبابية، ونمط فلوج (Vlog Mode) لإبقاء المصورين مطلعين دائمًا على أحدث التوجهات.

تجربة سينمائية لتحسين جودة الترفيه:

عند تنزيل محتوى أو اللعب بالألعاب الإلكترونية، تكون الشاشة الكبيرة ذات الدقة العالية أمرًا بالغ الأهمية، لذلك يضم هاتف (إيدج 40) شاشة من نوع pOLED مقاسها 6.55 بوصات تتميز بحافات منحنية بلا حدود للحصول على عرض شامل، وتصل دقتها إلى +Full HD، وهذا يجعل الصورة أكثر وضوحًا مع عدد أقل من وحدات البكسل.

كما تدعم تقنية +HDR10، ومجموعة DCI-P3 الواسعة من الألوان التي تبدو أكثر حيوية وواقعية. وعند اللعب بالألعاب أو التصفّح أو تشغيل مهام متعددة، يمكنك أيضًا الاستفادة من معدل التحديث السريع والسلس الذي يبلغ 144 هرتزًا للتنقل بسلاسة في الهاتف.

وتأتي تجربة المشاهدة السينمائية مصحوبة بصوت Dolby Atmos مع مكبرات صوت إستريو، مما يضيف العمق والتفاصيل إلى نوعية الترفيه المفضلة للمستهلكين. إضافة إلى ذلك، يساهم نظام Spatial Sound في جعل الصوت الصادر من سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخاصة بالمستخدمين غامرًا أكثر لأنه يملأ المساحة المحيطة.

وسوف يتوفر edge 40 أيضًا لعملاء B2B في جميع أنحاء العالم، مع خدمات وحلول موتورولا للأعمال، مثل تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والدعم الأولي، وإدارة أجهزة Moto.

ومع الهاتف الجديد، تتوفّر كذلك أحدث ميزة أمان من موتورولا، وهي حماية Kernel الفورية التي تحافظ على نظام التشغيل آمنًا من التهديدات والاختراقات. وقد أدمجت هذه الوظيفة في الجهاز، مما يعني عدم الحاجة إلى أي إعدادات أو تجهيز ومن ثم تجعله سهل الاستخدام.

التوفّر في الإمارات العربية المتحدة:

سيتوفر هاتف (إيدج 40) edge 40 ابتداءً من اليوم بثلاثة ألوان: (أخضر) Nebula Green، و(أزرق) Lunar Blue، و(أسود) Eclipse Black بسعر 1599 درهمًا.

وعلاوة على ذلك، سيحصل الزبائن على هدايا مجانية تشمل: السماعات اللاسلكية Moto buds 105، وشاحن Belkin Wireless 10W، واشتراكًا في Entertainer لمدة 6 أشهر مع ضمان لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 549 درهمًا.

ويتوفّر الهاتف الجديد للبيع عبر موقع موتورولا الإلكتروني (motorola.ae)، و(شرف دي جي)، ونون، وكارفور، ولولو هايبر ماركت، وفيرجن ميجاستور.