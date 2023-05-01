محرك بحث Brave يعلن الاستغناء عن خدمات بينج

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أعلنت شركة بريف Brave، صاحبة المتصفح الشهير الذي يحمل ذات الاسم، أن محرك البحث التابع لها سوف يعتمد على الفهرس الخاص به مستغنياً بذلك عن الحلول التي تقدمات محركات البحث الأخرى مثل بينج.

وكانت الشركة قد كشفت محرك بحث بريف Brave Search عام 2021، وذكرت حين ذاك أن المتصفح يعتمد على شركاء آخرين في نحو 13% من نتائج البحث، بعدها بعام انخفضت تلك النسبة لتصل إلى 7%.

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ووفقاً لما جاء على المدونة الرسمية لشركة Brave، فإن نتائج البحث الحالية التي يقدمها محرك البحث الخاص بهم تأتي بالكامل من الفهرس المملوك لهم، ما يمنح المستخدمين نتائج مستلقة تماماً على حد تعبيرها.

وأضافت الشركة: “كما هو الحال دائماً، سوف تظل محافظةً على خصوصية المستخدم”.

وفي سبيل الاعتماد الكامل على مواردها والاستغناء عن بينج، قامت شركة Brave بتطوير مشروع أطلقت عليه اسم (Web Discovery) بهدف السماح للأشخاص الذين يستخدمون متصفح Brave بالمساهمة في بناء الفهرس الخاص بهم مع الحفاظ على مجهولية هوياتهم.

وقد أعربت الشركة عن قلقها من الشراكة مع متصفح بينج المملوك لمايكروسوفت بسبب تعزيز الشراكة بينها وبين شركة (أوبن أي آي) OpenAI مطورة نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير (جي بي تي) GPT، بالإضافة إلى قيام مايكروسوفت بزيادة أسعار الاشتراك في فهرس بينج الذي كان يتم الاعتماد عليه جزئياً في نتائج البحث.

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية عام 2021 عن التخلي عن جوجل كمحرك بحث افتراضي داخل متصفح Brave وتعيين محرك البحث الخاص بهم عوضاً عنه، إلا أن الشركة شددت في بيانها على استمرار عمل خاصية Google Fallback Mix والتي تتيح للمستخدمين البحث في جوجل إن لم يقدم لهم محرك بحث Brave النتائج الملائمة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أعلنت الشركة كذلك عن واجهة برمجة تطبيقات API لمحرك البحث الخاص بها، لكنها سوف تكشف عن التفاصيل المتعلقة به في وقت لاحق.

وتحاول الشركة الاعتماد على أدواتها الخاصة وتحقيق الاستقلالية عن الشركات التقنية الكبرى، مثل قيامها أيضاً بتطوير خاصية التلخيص في نتائج البحث المدعومة بنموذج للذكاء الاصطناعي غير تابع لشركة (أوبن أي آي) OpenAI.

وللعلم، لا تزال محركات بحث أخرى منافسة لمحرك بحث Brave مثل محرك DuckDuckGo تعتمد على فهرس بينج.