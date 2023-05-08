محرك بحث جوجل قد يخضع لعملية إعادة تصميم شاملة

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تعمل شركة جوجل على إعادة تصميم محرك البحث الخاص بها، لتنتقل من الشكل التقليدي الذي يعرض نتائج البحث في هيئة قائمة من الروابط إلى شكل جديد يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي الجديدة، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ووفقًا للتقرير، فإن إعادة تصميم محرك بحث جوجل سوف تتضمن إضافة مزايا جديدة مثل عرض مقاطع فيديو قصيرة على غرار شبكات اجتماعية مثل تيك توك وإنستاغرام.

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ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى تصريح نائب رئيس جوجل “برابهاكار راغافان” منتصف العام الماضي بأن 40% من الشباب الصغار السن يستخدمون تلك الشبكات الاجتماعية عندما يريدون العثور على المطاعم على سبيل المثال.

ومن الواضح أن جوجل تود استقطاب هذه الفئة من المستخدمين للبحث عن هذا النوع من المحتوى على محرك البحث الخاص بها.

وتعتزم جوجل أيضًا تضمين المزيد من نتائج البحث الموضوعات المنشورة في منتديات الإنترنت، وهذا يعني أنها قد تُعطى أفضلية في الظهور ضمن نتائج البحث المتقدمة.

وستكون الميزة الأكبر بحسب التقرير إضافة جوجل لروبوت الدردشة الخاص بها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي تطلق عليه اسم Bard، إلى محرك البحث.

وتود جوجل بتلك الخطوة منافسة مايكروسوفت التي بدورها ضمنت ميزة “بينج شات”، المدعومة بروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، محرك بحث بينج التابع لها في الفترة الأخيرة.

ولايزال روبوت الدردشة Bard التابع لجوجل في المراحل التجريبية الأولى، ولازالت جوجل تعمل على تطويره وتحسينه وإتاحته للاستخدام على نطاق أوسع وتضمينه المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدته على فهم لغة المستخدم والرد على الاستفسارات بالطريقة الملائمة، وتقديم إجابات دقيقة لمختلف الاستفسارات التي تُقدم إليه.

وسوف تغير هذه التغييرات المتوقعة من طريقة تعاطي المستخدم مع محرك بحث جوجل الأشهر عالميًا، سواء في طريقة صياغة عبارات البحث أو الحصول على النتائج.

وتسعى جوجل إلى تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي في نظام أندرويد نفسه، بالإضافة إلى مختلف التطبيقات والخدمات التي تقدمها، بشكل يشبه ما تفعله مايكروسوفت حاليًا، إذ تجمعها شراكة متينة باستثمارات ضخمة مع شركة OpenAI المطورة لروبوت ChatGPT.