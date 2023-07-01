مايكروسوفت تطلق أدوات تسوق جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن أدوات جديدة للتسوق عبر الإنترنت تعمل اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في محرك بحث بينج ومتصفح إيدج، وفقًا لما نشرته عبر موقعها الرسمي.

وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين إمكانية الاطلاع على آراء الخبراء بشأن المنتجات التي ينوون شراءها، وكذلك إنشاء إرشادات للشراء، وعرض ملخص للمراجعات، ومقارنة الأسعار، وغير ذلك.

وفي محرك بحث بينج، عند كتابة عبارات بحث تتعلق بشراء مجموعة من المنتجات – مثل “مسلتزمات الجامعة” – سوف ينشئ الذكاء الاصطناعي أدلة شراء مخصصة مع اقتراحات لمنتجات، وجداول مقارنة ذكية تعرض مواصفات العناصر المتشابهة بشكل متجاور، ويمكن الوصول إلى أدلة الشراء من خلال الشريط الجانبي في المتصفح أو عبر روبوت بينج.

وبالإضافة إلى ميزة أدلة الشراء، يمكن لروبوت بينج شات المدمج في متصفح إيدج تقديم المعلومات والنصائح عند الحاجة إلى شراء منتج بعينه، وكذلك عرض ملخص للمراجعات المنشورة عنه عبر الإنترنت، والآراء الحالية بشأنه، وكذلك مقارنته بمنتجات أخرى مشابهة.

يُذكر أن روبوت بينج شات يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 الذي تطوره شركة OpenAI.

ووفقًا لما ذكرته مايكروسوفت، فإن أدوات التسوق الجديدة في بينج وإيدج سوف تساعد المستخدمين أيضًا في العثور على أفضل سعر بالإضافة إلى التوقيت المناسب للشراء، كما توفر أيضًا ميزة مطابقة السعر التي يمكنها باستمرار مراقبة سعر منتج معين مع التنبيه في حالة انخفاض السعر، بالتعاون مع العديد من المتاجر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتقول مايكروسوفت إن ميزة أدلة الشراء متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، وستتوفر في المزيد من الدول لاحقًا، كما باتت ميزة “ملخص المراجعات” متاحة الآن للمستخدمين جميعهم حول العالم.

ويحتوي متصفح إيدج بالفعل على مزايا مدمجة خاصة بالتسوق، توفر للمستخدم قسائم للخصم عند الشراء، أو الحصول على استرداد نقدي “كاش باك”، أو معرفة تاريخ التسعير، أو مقارنة الأسعار، وقد ساهمت تلك المزايا مجتمعة في توفير نحو 3.7 مليار دولارٍ أمريكي للمتسوقين عبر الإنترنت حول العالم خلال عام 2022 الماضي، وفقاً لمايكروسوفت التي تسعى بشكل متواصل لتحسين تجربة التسوق عبر متصفحها ومحرك البحث الخاص بها.