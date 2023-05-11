مايكروسوفت تسعى لجعل “بينج” محرك البحث الافتراضي في فايرفوكس

تسعى شركة مايكروسوفت لجعل محرك البحث الخاص بها “بينج”، هو محرك البحث الافتراضي داخل متصفح موزيلا فايرفوكس الشهير، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع The Information التقني.

جدير بالذكر أن محرك بحث جوجل هو محرك البحث الافتراضي داخل متصفح فايرفوكس منذ إطلاقه تقريبًا، حيث تدفع جوجل لموزيلا، الشركة المطورة للمتصفح، مئات الملايين من الدولارات سنويًا مقابل ذلك.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وكانت جوجل قد جددت شراكتها مع موزيلا آخر مرة عام 2020، إذ أبرمت عقدًا لمدة ثلاث سنوات ينتهي عام 2023 الجاري، وتشير التقارير الصحفية إلى أن جوجل تدفع سنويًا بين 400 إلى 450 مليون دولار أمريكي سنويًا بموجب الاتفاق.

وبعد انتهاء العقد هذا العام بين جوجل وموزيلا، إما سيتم تجديده أو ستبحث موزيلا عن بدائل أخرى لتكون مايكروسوفت – ومحرك بحثها بينج – هي الخطة البديلة.

وبحسب تقرير موقع The Information، فإن مايكروسوفت سوف تتقدم بعرض ليحل محرك بحث بينج محل جوجل كمحرك بحث افتراضي في فايرفوكس.

وهناك أيضًا فرصة أخرى متاحة أمام مايكروسوفت، حيث سينتهى العقد بين جوجل وآبل العام المقبل، والذي بموجبه تجعل آبل محرك بحث جوجل هو محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري على أجهزة آبل. وتشير التقارير أن جوجل تدفع لآبل سنويًا نحو 15 مليار دولار سنويًا في المقابل.

وقد عملت مايكروسوفت على تحسين تجربة البحث عبر محرك بحث بينج وأضافت مزايا الذكاء الاصطناعي إليه، في المقابل ردت جوجل أيضًا بمزايا مماثلة من شأنها تغيير تجربة استخدام محرك البحث.

وتخشى جوجل خسارة حصتها السوقية في سوق محركات البحث لصالح بينج، لذا فمن غير المتوقع أن تفرط في تجديد عقودها مع موزيلا أو آبل بسهولة رغم التطويرات التي يشهدها “بينج”. أي خسارة في الحصة السوقية من محركات البحث، سوف يتبعها بالضرورة خسارة في عائدات الإعلانات التي تظهر في نتائج البحث.