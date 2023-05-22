مايكروسوفت تختبر وضع اللاعبين في متصفح إيدج

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بدأت شركة مايكروسوفت اختبار ميزة جديدة في متصفح الويب (إيدج) تهدف إلى جعله أكثر جاذبية لعشاق ألعاب الويب.

وأطلقت عملاقة التقنية الأمريكية على الميزة الجديدة اسم (وضع إيدج للاعبين) Edge for Gamers Mode، وهي تَعِد بالارتقاء بتجربة المستخدم سواء حين اللعب أو حين التصفح العادي للويب.

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وفي الأوصاف الأولية المُقدَّمة من مايكروسوفت نفسها، سيُتيح وضع إيدج للاعبين مجموعة متنوعة من التحسينات. ويُقال إن الوضع الجديد يُقدم صفحة رئيسية في المتصفح تركز في الألعاب، كما أنه يضيف تطبيقات جديدة تلبي احتياجات اللاعبين خاصةً ويسهل الوصول إليها من خلال شريط جانبي.

ومن الميزات البارزة أيضًا وضع الكفاءة المصمم ليلائم ألعاب الحاسوب، وهو مصمم أيضًا بهدف التقليل من استخدام موارد المتصفح إلى الحد الأدنى لزيادة الأداء داخل اللعبة.

ويوجد أيضًا الوضع الداكن والموضوعات الخاصة بالألعاب، وهذا يوفر خيارات للتخصيص تتوافق مع جماليات الألعاب الشائعة.

ومن الجدير بالذكر أن وضع إيدج للاعبين لا يزال حاليًا في المراحل الأولى من التطوير. ثم إن تنشطيه لا يؤدي إلى تغيير تجربة المتصفح على نحو كبير.

ومع ذلك، يُعاد توجيه المستخدمين، بعد التنشيط، تلقائيًا إلى قسم الموضوعات في متجر إضافات إيدج Edge Add-ons، حيث يمكن إضافة تطبيقات خاصة بمنصات الألعاب الشهيرة، مثل: (ديسكورد) Discord، و(تويتش) Twitch إلى الشريط الجانبي.

وفي حين أن وضع إيدج للاعبين لا يزال في المراحل الأولى، فهو يشير إلى سعي مايكروسوفت الحثيث إلى تقديم المنتجات والميزات الموجهة لمجتمع اللاعبين.

ومع أن رئيس منصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox، (فيل سبنسر)، كان قد حذّر من تباطؤ النمو في خدمة بث الألعاب (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass العام الماضي، فقد ذكر أن الشركة تشهد نموًا مذهلًا في الحواسيب الشخصية من خلال خدمة بث الألعاب (بي سي جيم باس) PC Game Pass.

وتقول مايكروسوفت إن اشتراكات (بي سي جيم باس) زادت بنسبة 159 في المئة على أساس سنوي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا جعل الشركة تركز في توسيع حضورها في سوق الحواسيب الشخصية.

وقد أعلنت الشركة في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن إطلاق الإصدار النهائي لخدمة (بي سي جيم باس)، وذلك في أربعين دولة منها تسع عربية.

وتتيح خدمة بث الألعاب للاعبين وصولًا فوريًا إلى مئات الألعاب المتاحة عن طريق الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ومن ذلك الألعاب التي تُطلق لمنصة الألعاب (إكس بوكس) عبر منصة (إكس بوكس جيم إستديو) Xbox Game Studio.