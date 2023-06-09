مايكروسوفت تتيح لك الآن التحدث إلى روبوت الدردشة Bing Chat

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الجمعة عن تمكين المستخدمين من استخدام الأوامر الصوتية في التواصل مع روبوت الدردشة (بينج شات) Bing Chat القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية إنه يمكن للمستخدمين بدءًا من اليوم النقر على رمز الميكروفون في (بينج شات) وطرح الأسئلة صوتيًا بدلًا من كتابتها.

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وأوضحت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: «نحن نعلم أن العديد منكم يحبون استخدام الإدخال الصوتي للدردشة على الهاتف المحمول. وهو متوفر الآن أيضًا على سطح المكتب من خلال النقر على أيقونة الميكروفون في مربع (بينج شات)».

وأضافت الشركة: «ندعم حاليًا اللغات الإنجليزية، واليابانية، والفرنسية، والألمانية، والماندرين (الصينية)، مع المزيد من اللغات في المستقبل».

وبالنسبة لأولئك الذين يريدون أيضًا من (بينج شات) الرد باستخدام الصوت، تقول مايكروسوفت إن هناك أيضًا دعمًا لإجابات تحويل النص إلى كلام.

وأضافت الشركة اليوم: «يدعم (بينج شات) أيضًا إجابات النص إلى الكلام، وسيرد على أسئلتك بصوته الخاص».

وهذا الأسبوع، أعلنت مايكروسوفت أيضًا أنها أضافت دعمًا لميزة Bing Image Creator لأوضاع الدردشة جميعها، وذلك بعد أن أدمجت أداة إنشاء الصور القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي في روبوت الدردشة في شهر آذار/ مارس الماضي.

وسينشئ روبوت الدردشة (بينج شات) أيضًا المزيد من النتائج المرئية لاستعلامات السفر اعتبارًا من هذا الأسبوع، وذلك مع روابط إلى تفاصيل إضافية من قسم السفر في محرك البحث بينج.

وزادت مايكروسوفت أيضًا الحد الأقصى لعدد مرات الجلسات الفردية المسموح بها للدردشة مع (بينج شات) من 20 إلى 30. كما شهد العدد الإجمالي للجلسات في اليوم زيادة كبيرة، إذ وصل إلى 300.

وتنطبق هذه الحدود المحدثة على الدردشات الجارية وبأثر رجعي على التبادلات السابقة المخزنة في محفوظات (بينج شات) الخاصة بك.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن روبوت الدردشة (بينج شات) في 7 شباط/ فبراير الماضي، عندما أطلقت أيضًا إصدارًا جديدًا من متصفح الويب إيدج مع ميزات جديدة للدردشة والكتابة في الشريط الجانبي.

ثم أدمجت الشركة روبوت الدردشة (بينج شات) في مربع البحث ضمن نظام ويندوز 11 مع التحديث التراكمي الثاني من إصدار عام 2022 من نظام التشغيل.

وكشفت مايكروسوفت قبل أسبوع أنها ستُنهي دعم تطبيق (كورتانا) Cortana المستقل الذي يعمل في نظام ويندوز، وذلك اعتبارًا من أواخر عام 2023.