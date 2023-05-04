مايكروسوفت تتيح بينج الجديد للجميع وتعلن عن ميزات جديدة

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أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس عن رفع القيود عن الوصول إلى روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث بينج الجديد، كما أعلنت عن تحديثات جديدة قادمة إلى المنصة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقد حظي محرك البحث بينج بإقبال كبير لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد أن أدمجت مايكروسوفت فيه إمكانية الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في شهر شباط/ فبراير الماضي.

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وكانت عملاقة التقنية الأمريكية في البداية تتوخى الحذر بشأن وتيرة إتاحة بينج الجديد المدعوم بروبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أتاحت مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في (أوبن أي آي)، محرك بينج الجديد دون الحاجة إلى التسجيل في قائمة الانتظار، ومع ذلك، فقد أبقت على الزر النموذجي «الانضمام إلى قائمة الانتظار».

واليوم، أصبحت إمكانية الدردشة مع بينج الجديد متاحة للجميع دون استثناء، شريطة أن يُسجِّلوا الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت ومتصفح الويب (إيدج) Edge.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تؤكد التزام مايكروسوفت بالمضي قدمًا في إطلاق المنتج حتى في الوقت الذي أثارت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي الكامنة وراءه مخاوف بشأن عدم الدقة والأسلوب.

وقال (يوسف مهدي)، نائب الرئيس في مايكروسوفت الذي يشرف على مبادرات الذكاء الاصطناعي: «إننا نتحسن من حيث السرعة، ونتحسن من حيث الدقة، لكننا في مسعى لا ينتهي لجعل الأمور أفضل وأفضل». وبحسب (مهدي)، فإن بينج الجديد أصبح الآن يجذب أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يوميًا.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أظهرت مايكروسوفت كيف يمكن لمحرك البحث الجديد كتابة ملخصات لنتائج البحث، والدردشة مع المستخدمين للإجابة عن أسئلة إضافية تتعلق بالاستعلام الأول، وكتابة رسائل للبريد الإلكتروني.

وفي الحدث الصحفي الذي عُقد اليوم في مدينة نيويورك، كشفت الشركة عن بعض التحديثات القادمة إلى بينج الجديد، ومن ذلك: طرح الأسئلة مع الصور، والوصول إلى سجل الدردشة، بالإضافة إلى تصدير الردود إلى برنامج (ورد) Word.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص النبرة لردود روبوت الدردشة وأسلوبها، والاختيار من بين الإجابات الإبداعية الطويلة أو الإجابات الدقيقة المختصرة.