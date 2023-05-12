ماسك يعلن رسميًا عن المديرة التنفيذية الجديدة لتويتر

أعلن (إيلون ماسك) يوم الجمعة، مؤكدًا التقارير الأخيرة، أن مديرة الإعلانات العالمية السابقة لدى شركة (إن بي سي يونيفرسال) NBCUniversal (ليندا ياكارينو) ستخلفه في منصب المدير التنفيذي لشركة تويتر.

وقال الملياردير يوم الخميس إنه وجد شخصًا يخلفه في منصب المدير التنفيذي لشركة تويتر، وإنه سينتقل إلى دور جديد يركز في المنتجات والمسائل التقنية.

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وقال ماسك في تغريدة له نشرها مساء الخميس إن الرئيسة التنفيذية الجديدة، وهي امرأة لم يذكر اسمها، ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبًا.

وبعد أقل من 24 ساعة، عاد ماسك ليعلن رسميًا أن (ياكارينو) ستخلفه، وقال في تغريدة له: «يسعدني أن أرحب بـ (ليندا ياكارينو) في منصب المدير التنفيذي الجديد لتويتر!».

وأوضح ماسك أن (ياكارينو) ستركز في المقام الأول في عمليات الأعمال، في حين سيركز هو في تصميم المنتجات والتقنية الجديدة. وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع (ليندا) لتحويل هذه المنصة إلى (إكس) X: التطبيق الشامل».

ويُعتقد أن تولي مديرة بارزة في مجال الإعلانات إدارة تويتر قد يوفر للشركة الكثير من العلاقات مع كبار مسؤولي التسويق ومديري الإعلانات الآخرين، وذلك في وقت شهدت فيه المنصة، التي تعد الإعلانات من أساسات إيراداتها، فرار المعلنين الذين خسرت معهم مليارات الدولارات، وذلك بعد استحواذ ماسك على الشركة العام الماضي.

وأتم ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر، التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.