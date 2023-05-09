ماسك يشيد بداعمي منشئي المحتوى في تويتر

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) اليوم الثلاثاء بالمستخدمين الذي يدعمون منشئي المحتوى في منصة التواصل الاجتماعي، وأعاد تأكيد دعم المنصة لهم ماديًا.

ويسعى الملياردير منذ استحواذه على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى تعويض قيمة الصفقة التي بلغت 44 مليار دولار أمريكي، وتحسين الوضع المالي للشركة.

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وكرر ماسك في السابق قوله إن تويتر كانت تتجه، قبل جهود خفض التكاليف، نحو «وضع سلبي للتدفق النقدي قدره 3 مليارات دولار سنويًا»، وكان عليه أن يتخذ إجراءات جذرية، في إشارة إلى تسريحه للعمال على نطاق واسع.

وقال الملياردير في تغريدته اليوم: «يحظى دعمك لمنشئي المحتوى في هذه المنصة بتقدير كبير». وأضاف: «لا نحتفظ بأي من إيرادات الاشتراك للأشهر الاثني عشر الأولى و 10 في المئة فقط بعد ذلك».

وقال ماسك في تغريدة أخرى: «من ناحيتي، أريد فقط دعم منشئي المحتوى، سواء كانوا يقدمون محتوى إضافيًا عند الاشتراك أم لا».

وأعلنت شركة تويتر نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي عن فتح باب التسجيل بخدمة (الاشتراكات) Subscriptions للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وقال ماسك حينئذ إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقالة تُقرأ عبر تويتر، واصفًا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات الإعلامية والعامة.

وأضاف ماسك في تغريدة له إن الميزة، التي ستُطرح في شهر أيار/ مايو الجاري، ستُمكِّن المستخدمين، الذين لا يسجلون في اشتراك شهري، من دفع سعر أعلى لكل مقالة حينما يريدون قراءة المقالات بين الحين والآخر.

وفي إطار جهود تويتر لزيادة الإيرادات أيضًا، فقد كشفت أمس أنها تدرس خطة جديدة لتوثيق الحسابات الخاصة بالشركات والمؤسسات لا تزيد رسومها الشهرية عن 1,000 دولار أمريكي.

وأعلن ماسك يوم أمس أيضًا عن خطة لتطهير حسابات تويتر القديمة التي ليس لها أي نشاط منذ سنوات. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تخلية أسماء المستخدمين القديمة.