ماسك: تويتر تعتزم السماح للناشرين بفرض رسوم مقابل كل مقالة تُقرأ

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) يوم السبت إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقالة تُقرأ عبر تويتر، واصفًا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات الإعلامية والعامة.

وقال الملياردير المشهور في تغريدة لها إن الميزة، التي ستُطرح في شهر أيار/ مايو 2023، ستُمكِّن المستخدمين، الذين لا يسجلون في اشتراك شهري، من دفع سعر أعلى لكل مقالة حينما يريدون قراءة المقالات بين الحين والآخر.

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وأعلنت شركة تويتر يوم الجمعة عن فتح باب التسجيل بخدمة (الاشتراكات) Subscriptions للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وقالت الشركة في تغريدة: «يمكن الآن لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم الاشتراك وكسب الربح من تويتر. انقر على (تحقيق الدخل) في الإعدادات للتقدّم اليوم».

وعقب الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة الاشتراكات، قال (ماسك) إن الشركة ستقتطع 10 في المئة من اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، ولكن قبل ذلك، فإن منشئي المحتوى سيحصلون على كامل الاشتراكات التي تأتيهم من المتابعين، باستثناء النسبة التي تقتطعها شركتا آبل وجوجل.

يُشار إلى أن تويتر حُذِّرت مرارًا وتكرارًا من أنها ليست جاهزة لنظام تنظيمي جديد في الاتحاد الأوروبي لمراقبة المنصات الرقمية، إذ ستؤدي أي انتهاكات للنظام إلى غرامة بنسبة 6 في المئة من حجم المبيعات العالمي، وفي الحالات القصوى، إلى تعليق مؤقت للخدمة.

وبموجب القواعد الجديدة للمنصات الكبيرة، فإنه يجب عليها إجراء تقييمات سنوية للمخاطر بهدف تحديد مخاطر المحتوى الضار، مثل: المعلومات المضللة، وكراهية النساء، والأضرار التي تلحق بالأطفال والتلاعب بالانتخابات. كما سوف يفحص الاتحاد الأوروبي أنظمة الاعتدال وتدابيره الموضوعة للتخفيف من هذه المخاطر.

وسيُحظر أيضًا على المنصات إنشاء ملفات تعريف خاصة بالأطفال لتقديمها للشركات التي تريد استهدافهم بالإعلانات. ويجب أيضًا على تلك المنصات التي يمكن للقُصّر الوصول إليها اتخاذ تدابير لحماية خصوصيتهم والحفاظ على سلامتهم. ويجب أن يكون المستخدمون أيضًا قادرين على الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني بسهولة.