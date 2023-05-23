لينكدإن تجلب خاصية التوثيق إلى منشورات الوظائف

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أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي لقطاع الأعمال لينكدإن يوم الاثنين عن جلب خاصية التوثيق إلى منشورات الوظائف، وذلك بعد إطلاقها للمستخدمين الشهر الماضي.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إنها بدأت الآن إظهار معلومات التوثيق المتعلقة بالوظائف، ومن ذلك: توثيق منشور الوظيفة أو الشركة التي نشرته.

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وعندما يرى المستخدمون معلومات التوثيق في منشورات الوظائف، فهذا يساعدهم على ضمان أن المعلومات الواردة موثقة سواء من ناشر الوظيفة، أو لينكدإن، أو أحد شركائها.

وستُظهر معلومات التوثيق إن كان الناشر تابعًا لصفحة شركة رسمية، أو إن كان عنوان البريد الإلكتروني أو مكان العمل أو الهوية الحكومية قد وُثِّقت بواسطة منصة توثيق الهويات (كلير) CLEAR.

وكتبت الشركة في منشورها: «إننا نعرض عمليات التوثيق هذه لمساعدتك على الشعور بالثقة في بحثك، ومنح مسؤولي التوظيف الفرصة لبناء الثقة مع المرشحين المحتملين”.

وأضافت: «لقد بدأنا الآن توثيق إعلانات الوظائف، ومع توسيع الوصول إلى أدوات التوثيق المجانية الخاصة بنا، سترى المزيد منها عبر الوظائف التي تستكشفها».

وفي الشهر الماضي، قدمت لينكدإن طرقًا جديدة لتوثيق الهوية ومكان العمل للمستخدمين. وعلى عكس تويتر، وميتا لا تتضمن إجراءات التوثيق الجديدة في لينكدإن الاشتراكات المدفوعة أو علامات التوثيق الزرقاء.

وفي ذلك الوقت، قالت لينكدإن إنها تعتقد بوجوب إتاحة التوثيق للجميع، ولهذا السبب ستكون ميزات التوثيق الخاصة به متاحة مجانًا.

وعلى عكس تويتر وميتا، اللتين تجمعان التوثيق مع ميزات إضافية، تختار لينكدإن إبقاء ميزات التوثيق الخاصة به مركزة في تأكيد هوية المستخدمين في مسعى منها لتوفير طبقة إضافية من الحماية عندما يتعلق الأمر بالحسابات المزيفة أو الاحتيالية.