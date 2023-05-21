كل ما تحتاج معرفته عن مركبة دراجون 2 التي تنقل الرواد السعوديين إلى الفضاء

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ينطلق خلال ساعات رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) مع طاقم (Ax-2)، ليكونا أول رائدي فضاء سعوديين يذهبان إلى المحطة بهدف إجراء العديد من الأبحاث العلمية.

ينطلق الرواد السعوديين في مهمة أكسيوم 2 (Ax-2)، برفقة (بيجي ويتسون) Peggy Whitson عالمة في الكيمياء الحيوية ورائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا، التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، و(جون شوفنر) رائد الأعمال الأمريكي المهتم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وصاحب خبرة طويلة تتخطى 25 عامًا في الطيران.

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وسينضم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى زميلهما الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية، ليصبحوا أول أول ثلاثة أشخاص عرب في الفضاء.

سينطلق طاقم المهمة (Ax-2) على متن مركبة مركبة (دراجون 2) إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وسيحمل المركبة صاروخ سبيس إكس (فالكون 9) Falcon 9.

ما هي مواصفات مركبة دراجون 2؟

وقد كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تفاصيل مركبة (دراجون 2) وسيلة نقل رواد الفضاء السعوديين في مهمتهم، وأوضحت الهيئة أن طراز المركبة دراجون 2، والصاروخ المستخدم لحملها هو فالكون 9، ومهمته نقل الأقمار والمركبات الفضائية إلى المدار، وطوله 70 مترًا.

وتتكون أجزاء الصاروخ من 9 محركات (ميرلين) تولد أكثر من 1.7 مليون رطل من الدفع على مستوى سطح البحر في الجزء الأول، فيما يتكون الجزء الثاني من محرك واحد (ميرلين) يولد أكثر من 220 ألف رطل من الدفع في فراغ الفضاء.

ولفتت الهيئة إلى أن المركبة تتميز بقدرتها على حمل 7 أفراد، والقدرة على إعادة كميات كبيرة من الحمولات إلى الأرض، وهي أول مركبة فضاء خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية.

مركبة "دراجون 2" وسيلة نقل الرواد السعوديين #نحو_الفضاء 🇸🇦 تعرف على أبرز تفاصيلها. pic.twitter.com/LOrYDoUOe2 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 20, 2023

طورت شركة سبيس إكس مركبة دراجون 2 ومن الابتكارات المهمة التي أضافتها إلى المركبة الشاشات التي تعمل باللمس، حتى يتمكن رائد الفضاء من رؤية كل شيء يحدث داخل المركبة، والحصول على كل البيانات المطلوبة عنها.

يمكن التحكم في المركبة بالكامل من خلال شاشات اللمس، والقفازات متوافقة تمامًا مع الشاشات، وهو أمر ضروري لأن هناك عمليات تتطلب القيام بها بالقفازات.

كيف يمكنك متابعة هذا الحدث التاريخي مباشرة؟

بدأت الهيئة السعودية للفضاء، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الآن البث المباشر بالفعل للمهمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهم، حيث سيبدأ الانطلاق الساعة 12:37 بعد منتصف الليل بتوقيت الرياض.

ويمكنك مشاهدة الحدث عبر حساب الهيئة السعودية للفضاء في تويتر عبر هذا الرابط:

تابعوا البث المباشر لانطلاق الرحلة العلمية لرواد الفضاء السعوديين. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 https://t.co/UbnE6ZYQBw — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 21, 2023

وقد بدأت شركة سبيس إكس أيضًا بث مباشر الآن عبر قناتها في يوتيوب:

وسم نحو الفضاء يتصدر:

تصدر وسم #نحو الفضاء مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع اكتمال استعدادات انطلاق رائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الفضاء الدولية.

سيجري رواد الفضاء ما يصل إلى 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها: دراسة تغييرات المؤشرات الحيوية وتأثير الرحلات الفضائية قصيرة المدى على الدماغ لرواد الفضاء، وإجراء تجربة الاستمطار في الجاذبية الصغرى لمعرفة تطبيقاته في المستوطنات على سطح القمر والمريخ، وتجربة علوم الخلايا.

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.