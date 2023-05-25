كاسبرسكي تحلل الخرافات الرقمية لمستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات 

قامت شركة كاسبرسكي في الفترة الأخيرة بتحليل ما يؤمن به مستخدمو الإنترنت في دولة الإمارات من الخرافات، إضافة إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب وراء هذه المعتقدات.

ووفقًا للاستطلاع العالمي الذي أجرته كاسبرسكي بعنوان (الخرافات الرقمية)، فقد تبين أن الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا هو أنه لا ينبغي على المرء نطق كلمة “نعم” أو “لا” عند التحدث في الهاتف مع الغرباء، إذ يزعم بعض المستخدمين أن المحادثة يمكن تسجيلها واستخدامها لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية، ووافقت غالبية المشاركين في الاستطلاع نسبة 79% على ذلك. وفي الواقع، تُستخدم أنظمة التعرف على الصوت في بعض البنوك، ولكن فقط كأداة مصادقة إضافية لا تكفي لإجراء معاملة، ولاسيما لغرض سحب الأموال أو تحويلها.

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وهناك اعتقاد خاطئ شائع آخر يؤمن به 80% من المشاركين في الاستطلاع، وهو أن بروتوكول HTTPS الخاص بالمواقع الإلكترونية يضمن مصداقيتها. بينما تعني شهادة HTTPS في الواقع أنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية من خارج الموقع، ولكن يبقى من الممكن سرقة هذه البيانات بواسطة الموقع نفسه، إذا كان هناك مصدر للتصيد الاحتيالي.

يعتقد أكثر من نصف المشاركين (56%) أنه من الممكن حذف جميع المعلومات الموجودة في الهاتف الذكي عن طريق إعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع. وفي واقع الأمر، يمكن استرداد البيانات في الغالب بعد إعادة الضبط والرجوع إلى إعدادات المصنع، لأن البيانات تُحذف فقط في حالة الكتابة فوقها، وهو ما لا يحدث في أثناء إعادة الضبط.

ويعتقد أكثر من نصف من المشاركين (56%) في دولة الإمارات أنه إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالإنترنت، يصبح من المستحيل إصابته ببرامج خبيثة، ولكن في الواقع يمكن إصابة الجهاز حتى إذا لم يكن متصلًا بالإنترنت، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق استخدام محرك أقراص محمول أو وسائط أخرى قابلة للإزالة.

أما نسبة 78% من المستخدمين يعتقدون أن وضع “التصفح المتخفي” في المتصفح يتيح إخفاء الهوية بالكامل على الإنترنت، في حين أن وضع “التصفح المتخفي” لا يضمن الخصوصية المطلقة. وفي هذا الوضع، لا يقوم المتصفح بحفظ المعلومات المتعلقة بزيارة مواقع الويب وملفات تعريف الارتباط وسجل التحميل وبيانات التفويض التي لا تعادل إخفاء الهوية بالكامل.

ويقول عماد حفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي : “نقوم منذ ما يزيد على 25 عامًا بمحاربة التهديدات الإلكترونية المختلفة والخرافات الرقمية على حد سواء. وهنا تكمن أهمية تحسين المعرفة الرقمية باستمرار، إلى جانب استخدام الحلول الأمنية الموثوقة”.

للحماية من التهديدات الإلكترونية المختلفة، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية: