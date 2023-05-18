كابسات 2023 .. يختتم فعالياته بنجاح بعد استعراض أحدث توجهات وتقنيات الإعلام والترفيه

اختُتمت اليوم (18 مايو 2023) فعاليات النسخة رقم 29 من معرض (كابسات 2023)؛ الحدث الحائز على جوائز والرائد في مجال البث والأقمار الاصطناعية وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، حيث سلَّط المعرض الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات الناشئة في هذه القطاعات، واحتضن عددًا من حلقات النقاش والحوارات الغنية بالمعارف، واستضاف عروضًا توضيحية عملية بارزة.

وانطلق المعرض يوم 16 مايو 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، ومثَّل خلال أيامه الثلاثة منصة هامة جمعت العارضين من كافة أنحاء العالم، وأتاحت لهم فرصة إبراز حلولهم المبتكرة وبناء الشراكات والتعاون للنهوض بمشاريعهم التجارية في المنطقة. وشهد الحدث الإعلان عن مشاريع متعددة وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مختلف الجهات المُشاركة في المعرض.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وجمع “كابسات” روَّاد القطاع العالميين وأهم أصحاب المصلحة والمعنيين على مستوى الإقليم وأتاح لهم مساحةً للتواصل والحوار وتبادل المعارف الابتكارات.

وتضمنت الجهات المشاركة في المعرض شركة نيوم السعودية؛ ومكتب الإذاعة والتلفزيون البلدي في بكين؛ وVectracom archives solutions من فرنسا؛ وشبكة التلفزيون في كينيا؛ وAkratek Elektronok San Türkiy؛ وشركة Grass valley الكندية لتقنيات الإعلام؛ وشركة (هيتاشي) Hitachi متعددة الجنسيات، وغيرها.

وتم خلال المعرض استعراض العديد من التقنيات الحديثة والمبتكرة، ومنها: كاميرا (Glambot) عالية السرعة والمعروفة بتصوير مقاطع الفيديو عالية التركيز على السجادات الحمراء في هوليود؛ وكاميرات الواقع الافتراضي المزدوجة؛ واستوديو الإنتاج الافتراضي بالشراكة مع (PIXOJAM)، وأحدث استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأبعاد المتعددة التي أحدثت نقلة نوعية في عمليات التحرير، وغيرها.

وتمكَّنت الجهات العارضة في “كابسات 2023” من إبراز أحدث حلولها وتقنياتها خلال أيام المعرض الثلاثة، وتسليط الضوء على دورها في النهوض بالقطاع، إلى جانب بناء العلاقات مع نظرائها واستقطاب شركاء جدد إلى شبكاتها.

وقالت (مارتا أوليندر) من شركة (Moviebird International): “سعدنا بالمشاركة في معرض كابسات 2023، الحدث الرائد في مجال البث والأقمار الاصطناعية وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، الذي أتاح لنا فرصة تسليط الضوء على مجموعتنا المتنوعة من الحلول المتقدمة، بما يشمل: رافعات الكاميرات التلسكوبية المتطورة والعالية التقنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وتُوظف حلولنا المتقدمة الابتكار لتعزيز سلاسة عملية صنع الأفلام ومساعدة منتجي الأفلام ومشغلي الكاميرات حول العالم. كما مثَل المعرض منصة لاستكشاف فرص تعاونية مع مجموعة من الشركات في المنطقة”.

وقال أندرو بير، رئيس قسم (Video Protection Business) في شركة Verimatrix: “منحَنا معرض كابسات 2023 فرصة متفرِّدة لاستعراض حلولنا المتطورة لمكافحة القرصنة وتعزيز الأمن السيبراني التي تساعد في منع عمليات سرقة المحتوى على نطاق واسع وحماية بيئة وسائط الإعلام الرقمية. وتستهدف حلولنا مواجهة المخاوف المتعلقة بقرصنة الفيديو والهجمات الإلكترونية وتهديدات الشركات التي تشهد نموا ملحوظًا في المنطقة والعالم. ونسعى من خلال مشاركتنا في المعرض إلى مساعدة شركائنا في تسريع عملياتهم التوسعية في الأسواق الإقليمية، وحماية مصادر الإيرادات المهمة واستقطاب عملاء جدد”.

وقال حامد الرحماني، مدير عام (Broadcast Hightech Systems): “استعرضنا في كابسات 2023 أفكارنا وحلولنا المبتكرة التي تستهدف النهوض بقطاع البث والاتصالات عن بعد. وتقدم الشركة خدمات عالية الجودة بتكلفة اقتصادية، نسعى من خلالها إلى مساعدة الأفراد على التواصل بفعالية، كما نلتزم بتوفير أفضل حلول الأقمار الاصطناعية الموثوقة، تماشياً مع رسالة الشركة بضمان السرعة والكفاءة في عمليات الاتصال.”

واستقطب معرض “كابسات 2023” عددًا كبيرًا من الخبراء والمحترفين العاملين في القطاع من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما شهد تنظيم العديد من حلقات النقاش والمؤتمرات بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء وروَّاد القطاع، لتسليط الضوء على التقنيات الحديثة والناشئة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية.

واستضاف المعرض فعالية (كونغرس المحتوى) التي ناقشت التحديات المتعددة في إنتاج محتوى ذو جودة عالية وسُبل مواجهتها، بينما ركزت “قمة سات إكسبو” على الدور الذي تؤديه التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأتمتة، في تحسين وتعزيز العمليات التشغيلية الفضائية واستدامتها.

واستعرض (NextGen Content Screening) أمثلة عن أحدث أنواع المحتوى المنصوص وغير المنصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمختلف مجالاتها، كالأنمي، والمسلسلات الدرامية، وبرامج الأطفال، والرياضة، والكوميديا، وبرامج الحركة، والغموض، والتشويق.

وشكَّل معرض “كابسات 2023″، الذي حصل على جائزة Broadcast Pro ME لمساهمته البارزة في تطوير قطاع صناعة الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرصة مثالية للعارضين لاستكشاف العديد من فرص الأعمال، وسمح للحضور بالتعرف على حزمة واسعة من الحلول المتقدمة ومواكبة أحدث التطورات في قطاعات البث والأقمار الاصطناعية والإعلام والترفيه.