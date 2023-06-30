قيمة آبل تتجاوز 3 تريليونات دولار مرة أخرى

تجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل اليوم الجمعة حاجز 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، إذ يراهن المستثمرون على قدرة صانعة هواتف آيفون على زيادة إيراداتها حتى أثناء استكشافه لأسواق جديدة، مثل: الواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم شركة آبل، وهي أيضًا أعلى الشركات المدرجة قيمة في العالم، بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 191.99 دولارًا أمريكيًا في التعاملات الصباحية.

وبلغت القيمة السوقية لشركة آبل ذروتها لفترة وجيزة فوق 3 تريليونات دولار في التداول اليومي في 3 كانون الثاني/ يناير 2022، قبل إغلاق الجلسة أقل بقليل من هذا المستوى.

وتأتي المكاسب الأخيرة في أسهم شركة آبل مع انتعاش أسهم التقنية على أساس الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة وكذلك على الضجة حول الذكاء الاصطناعي.

ويُعتقد أن مبيعات آيفون التي جاءت أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي والإعلان عن منتجات جديدة، ومن ذلك: نظارة الواقع المختلط التي تسمى (فيجين برو) Vision Pro في شهر حزيران/ يونيو الحالي، تسلط الضوء على مرونة عملاقة التقنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحاليًا، هناك أربع شركات أمريكية أخرى تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار، وهي: ألفابت، ومايكروسوفت، وأمازون، وإنفيديا.

وقد قفزت أسهم آبل بنسبة 46 في المئة تقريبًا هذا العام، في حين زادت قيمة أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا بأكثر من الضعف.

ودفعت الزيادة، التي بلغت 180 في المئة تقريبًا في أسهم إنفيديا في عام 2023، شركة صناعة الشرائح الإلكترونية لتنضم إلى نادي الشركات التي تزيد قيمتها على تريليون دولار أمريكي.