عطل مفاجئ يصيب واتساب وفيسبوك وإنستاجرام

أصاب عطل مفاجئ خدمات وتطبيقات شركة ميتا مثل واتساب وفيسبوك وإنستاغرام، إذ فقد الكثير من المستخدمين حول العالم إمكانية الوصول إليها بشكل كُلي أو جزئي.

وأكدت شركة ميتا المالكة لتلك الخدمات وجود العطل في الخدمات والتطبيقات السابق ذكرها، بسبب مشكلة في منصة إدارة الإعلانات Ads Manager التابعة لها، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان لها نشرته وكالة رويترز.

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ورصد موقع Downdetector.com، المتخصص في اكتشاف حوادث انقطاع الخدمات عبر الإنترنت، شكاوى آلاف المستخدمين حول العالم مساء الجمعة، من عدم قدرتهم على الوصول إلى الشبكات الاجتماعية التابعة لشركة ميتا.

يُذكر أن منصة ميتا لإدارة الإعلانات هي المنصة التي تخصصها الشركة للشركات من أجل شراء وإنشاء الإعلانات وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصاتها المختلفة.

وصرحت شركة لميتا لوكالة رويترز بأنها على علمٍ بالمشكلة، وإنها تعمل جاهدة على حلها دون تحديد إطار زمني لذلك، وقالت الشركة: “إن فرقنا الهندسية على دراية بالمشكلة، وتتطلع بنشاط إلى حلها بأسرع ما يمكن”.

وبحسب الشكاوى المنتشرة حاليًا، فإن بعض المستخدمين فقدوا الاتصال تمامًا بخدمات ميتا المختلفة، والبعض الآخر تأثر جزئيًا، إذ تعطلت لديهم خيارات إرسال الصور أو الرسائل الصوتية، بينما أفاد قطاع من المستخدمين بأنهم لم يتأثروا بالعطل الحادث.