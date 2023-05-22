عاجل .. شاهد البث المباشر لوصول الرواد السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

تعرض الهيئة السعودية للفضاء في حسابها عبر تويتر الآن بثًا مباشرًا لوصول طاقم مهمة أكسيوم 2 (Ax-2) إلى محطة الفضاء الدولية، حيث انطلق صاروخ (فالكون 9) الذي يحمل مركبة دراجون 2 التي تحمل رواد الفضاء السعوديين فجر اليوم الإثنين.

تابعوا البث المباشر لوصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 https://t.co/G0H4a0FHG3 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

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وقد انطلق صاروخ (فالكون 9) من إنتاج شركة (سبيس إكس) الذي يقل الرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية برفقة (بيجي ويتسون) Peggy Whitson وهي عالمة في الكيمياء الحيوية ورائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا، التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، و(جون شوفنر) رائد الأعمال الأمريكي المهتم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وصاحب خبرة طويلة تتخطى 25 عامًا في الطيران.

وبمجرد وصول مركبة دراجون إلى المحطة الفضاء الدولية سيجتمع رواد الفضاء السعوديين مع زميلهما الإماراتي سلطان النيادي، ليصبحوا أول أول ثلاثة أشخاص عرب يجتمعون في الفضاء.

وقد أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم الإثنين، أنه يتطلع قدما لاستقبال رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، مشيرًا إلى أنهما أمام برنامج علمي مميز.

وقال النيادي في مقطع فيديو نشره من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه في تويتر: “من الأشياء الجميلة التي ننتظرها كرواد فضاء في محطة الفضاء الدولية هي وصول طاقم جديد إلى المحطة، قريبًا جدًا سيصل طاقم (أكسيوم 2) الذي يحمل القائدة بيجي وتسون والطيار جون شوفنر وزملاءنا وأصدقاءنا رواد الفضاء من المملكة العربية السعودية علي القرني ورائدة الفضاء ريانة برناوي اللذان أمامهما برنامج علمي مميز ونتمنى لهما التوفيق إن شاء الله وسنستقبلهم بكل حفاوة ورحابة صدر وإن شاء الله يرجعون بالسلامة بعد تحقيق الأهداف العلمية من المهمة؛ تابعونا في أنشطتنا عبر المحطة ونراكم على خير إن شاء الله”.

وعلّق النيادي على مقطع الفيديو قائلًا: “متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي .. ساعات ونلتقي هنا .. ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء. توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله”.

متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا..

ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء 🇸🇦🇦🇪 توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله .. pic.twitter.com/DDiZ1fiwGT — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 22, 2023

كما أوضحت الهيئة أهم الخطوات القادمة لرواد الفضاء بتوقيت المملكة محددة المواعيد كما يلي: