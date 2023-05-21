عاجل .. شاهد البث الحي لانطلاق رحلة الرواد السعوديين إلى الفضاء اليوم

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ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم الأحد في رحلة علمية، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

وقد أكدت الهيئة السعودية للفضاء أمس في تغريدة عبر تويتر اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية.

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اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين @Astro_Rayyanah

و @AstroAli11 ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء غدا الأحد. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/8JmryI6Rcz — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 20, 2023

كما أوضحت الهيئة يوم الجمعة الماضي أن صاروخ (فالكون 9) Falcon 9 ومركبة دراجون موجودين على منصة الإطلاق استعدادً لنقل طاقم مهمة (AX-2) التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق..

استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضمّ رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.. السعودية #نحو_الفضاء 21 مايو 🇸🇦 pic.twitter.com/gMjxNzkHsB — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 19, 2023

وقد كشف رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اكتمال استعداداتهما وجاهزيتهما لخوض المهمة العلمية الفضائية المتجهة لمحطة الفضاء الدولية في موعدها المرتقب اليوم الأحد 21 مايو وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة (أكسيوم سبيس) Axiom Space يوم الثلاثاء الماضي، أثناء فترة الحجر الصحي لرواد الرحلة، وجمعهما بزميليهما رائدَي الفضاء الأمريكيّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر.

كيف يمكنك متابعة حدث انطلاق الرواد السعوديين إلى الفضاء اليوم؟

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن أنها ستقدم بث مباشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها اليوم، حيث سيبدأ البث المباشر الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الرياض، بينما سيبدأ الإطلاق الساعة 12:37 بعد منتصف الليل بتوقيت الرياض.

ترقّبوا البث المباشر لانطلاق رائديّ الفضاء:

ريّانة برناوي وعلي القرني السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/CexWmJ6FaJ — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 14, 2023

كما ستقدم وكالة ناسا بث مباشر للحدث عبر قناتها في يوتيوب:

مهام وتجارب بحثية علمية:

أوضحت الهيئة السعودية للفضاء أن الرحلة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة، وستكون مقسمة كالتالي:

6 تجارب في الدماغ والجهاز العصبي.

4 تجارب في الخلايا المناعية.

تجربة واحدة في الاستمطار.

3 تجارب تعليمية وتوعوية في بيئة الجاذبية الصغرى.

إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء:

وبالتزامن مع هذا الحدث التاريخي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والعالم اليوم، أطلقت الهيئة السعودية للفضاء معارض (السعودية نحو الفضاء)، حيث ستقام المعارض في مدينة الرياض وجدة والظهران، في الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة واس: “أن المعارض تسعى لتقديم فرص فريدة لاستكشاف قطاع الفضاء، والتعرف على الرحلات الفضائية وتاريخها، ورفع مستوى الاهتمام بالفضاء وعلومه وتخصصاته العلمية والتقنية لدى الأجيال الناشئة، وإبراز إسهامات المملكة البحثية وتأثيرها العلمي في هذا المجال”.

وبينت الهيئة أن المعارض تتيح لمختلف المهتمين متابعة البث المباشر لحدث الإطلاق ومراحل المهمة العلمية وكافة التجارب العلمية والتوعوية والتثقيفية التي يقدمها رواد الفضاء السعوديون من محطة الفضاء الدولية، ومواكبة كافة تفاصيلها حتى عودة الرواد إلى الأرض، فيما تُقام المعارض في العاصمة الرياض على طريق الملك فهد مقابل مركز الملك عبدالله المالي.

بينما تُقام في مدينة جدة في ساحة النورس بالواجهة البحرية، وفي مدينة الظهران بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

استكشفوا الرحلة البشرية في الفضاء وواكبوا المهمة العلمية للسعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 17, 2023

ودعت الهيئة الراغبين في زيارة المعارض التسجيل وحجز التذاكر المجانية عبر هذا الرابط: https://riyadh.platinumlist.net/ar/saudi_towards_space.