عاجل .. إنستاجرام يتوقف عن العمل عالميًا

يشهد إنستاجرام حاليًا توقفًا مفاجئًا في جميع دول العالم، بدون أسباب مُعلنة حتى الآن، وبلا إشارة واضحة إلى موعد عودة المنصة للعمل مرة أخرى.

ورصد موقع Down Detector، الذي يتتبع توقف المواقع والخدمات على الإنترنت، عشرات الآلاف من التقارير من المستخدمين عن توقف إنستاجرام على مدار الساعات الماضية.

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وعند فتح تطبيق إنستاجرام من الهاتف المحمول، لن يُعرض أي محتوى، وستظهر رسالة تفيد بوجود خطأ، وسوف يتعذر تحميل المحتوى في الصفحة الرئيسية.

ويعتبر إنستاجرام واحدًا من أهم الشبكات الاجتماعية حول العالم بالنسبة للأفراد والشركات، وهو تابع لشركة ميتا التي تمتلك أيضًا فيسبوك وواتساب، ويُقدر عدد مستخدمي المنصة بما يزيد على 1.6 مليار مستخدم حول العالم.

يُذكر أن إنستاجرام قد تعرض لتوقف مفاجئ أيضًا منذ عدة أيام، لكن تأثير ذلك التوقف كان محدودًا مقارنةً بالتوقف الحالي.

من ناحية أخرى، لا تزال المنصات الاجتماعية الأخرى التابعة لشركة ميتا مثل “فيسبوك” و”واتساب”، تعمل بصورة جيدة حتى الآن.

وتعليقًا على الأمر، صرح المتحدث الرسمي لشركة ميتا، ديف أرنولد، لموقع The Verge التقني، في رسالة بريدية، قائلًا: “نحن على علم بأن بعض الناس لديهم مشاكل في الوصول إلى إنستاجرام، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.