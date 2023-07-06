سناب تغلق منصة الصور المتحركة Gfycat

أعلنت شركة سناب أنها سوف تغلق منصة استضافة الصور المتحركة المملوكة لها Gfycat بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وناشدت المنصة المستخدمين بضرورة حفظ الصور المتحركة GIFs الخاصة بهم قبل موعد إغلاق الخدمة؛ لأنها سوف تحذف كل المحتوى والبيانات المتاحة حاليًا على نطاق “gfycat.com“.

وليس من الواضح إن كانت شركة سناب تخطط لإدماج محتوى Gfycat في خدمة التواصل الاجتماعي “سناب شات” أو ستحذف كل محتوى الصور المتحركة بشكل نهائي.

وقال المتحدث الرسمي لسناب شات في تصريحات أدلى بها لموقع TechCrunch التقني إن مستخدمي سناب شات سيظلون قادرين على البحث عن الصور المتحركة GIFs واستخدامها في محادثاتهم.

ويرى مراقبون أن إغلاق المنصة يأتي لعدم قدرتها على منافسة منصات أخرى مماثلة متخصصة في الصور المتحركة مثل Tenor و Giphy.

وتعرضت منصة Gfycat لانتقادات شديدة بعد توقفها عن العمل لعدة أيام في شهر مايو/ أيار الماضي بسبب شهادة TLS الأمنية، كما انتشرت شكاوى عبر الإنترنت من مستخدمي المنصة على مدار الأشهر الماضية لعدم قدرتهم على رفع الصور المتحركة وعدم استجابة فريق الدعم.

وتأسست منصة Gfycat عام 2013، وكانت من أُولى المنصات الداعمة لتحويل مقاطع الفيديو إلى صور متحركة، كما تدعم أيضًا مقاطع الفيديو القصيرة بجودة عالية، وقد استحوذت عليها شركة سناب عام 2020.

جدير بالذكر أن شركة ميتا هي الأخرى قد باعت منصة الصور المتحركة Giphy إلى شركة Shutterstock مقابل 53 مليون دولارٍ أمريكي متكبدةً خسائر فادحة، بعد أن فشلت في إتمام صفقة الاستحواذ عليها بعد 3 سنوات لأسباب تتعلق بقواعد الاحتكار والمنافسة. وكانت ميتا قد اشترتها سابقًا عام 2020 في صفقة بلغت 400 مليون دولار أمريكي.