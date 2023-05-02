سفاري يزيح إيدج عن المرتبة الثانية لأكثر المتصفحات انتشاراً على الحواسيب

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تمكن متصفح سفاري من آبل من تجاوز متصفح “مايكروسوفت إيدج” ليصبح في المرتبة الثانية من حيث أكثر متصفحات الإنترنت استخداماً على الحواسيب، وذلك بحسب البيانات المقدمة من خدمة تحليلات الويب StatCounter.

واستناداً إلى تلك البيانات، فإن متصفح سفاري الآن بات مستخدماً على 11.87% من أجهزة الحاسوب عالمياً، متقدماً على متصفح “مايكروسوفت إيدج” الذي تراجع إلى المركز الثالث، حيث تشكل نسبة استخدامه 11%.

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وأما المركز الأول، فيحتله متصفح جوجل كروم الذي يهيمن على سوق متصفحات الإنترنت بنسبة تتجاوز 66%، مما يعني أن ثلثي مستخدمي أجهزة الحاسوب حول العالم يعتمدون على متصفح كروم. وحل متصفح فايرفوكس في المركز الرابع بنسبة 5.65%، ثم متصفح أوبرا في المركز الخامس بنسبة 3%.

ولايزال بعض الناس يستخدمون متصفح مايكروسوفت “إنترنت إكسبلورر” القديم الذي حل سادساً، ولكن بنسبة أقل من 1%. ويرجع ذلك، إلى كون المتصفح افتراضياً في أنظمة تشغيل ويندوز القديمة.

وفي وقت سابق، استطاع متصفح إيدج تجاوز سفاري “Safari” بهامش بسيط بفضل إعادة تصميم المتصفح وإضافة العديد من المزايا بواسطة مايكروسوفت، وكذلك بسبب الأداء الجيد للمتصفح على ويندوز 11.

وترجع عودة متصفح سفاري مرة أخرى إلى المركز الثاني خلف كروم إلى النمو الكبير في مبيعات حواسيب ماك خلال عام 2022 مع تقديم آبل معالجاتها الجديدة، سواءً معالج M1 أو M2 بإصداراته المختلفة.

جدير بالذكر أن مبيعات آبل من أجهزة ماك بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021 الذي سبقه، حيث بلغت مبيعات ماك فيه 2.5 مليار دولار أمريكي فقط.

وخلال عام 2022، بلغت مبيعات أجهزة ماك إجمالاً ما يزيد على 40 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5 مليارات دولار عن عام 2021، إذ بلغت المبيعات الإجمالية 35 مليارًا.

وبتحليل البيانات، وُجد أن نصف مشتري أجهزة ماك هم مستخدمون جدد، وبما أن متصفح سفاري هو المتصفح الافتراضي في تلك الأجهزة، فقد ساهم هذا في زيادة الحصة السوقية له عالمياً.

وتظل الصدارة محسومة دوماً لصالح متصفح كروم بفارق شاسع عن أقرب المنافسين، بفضل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها على الحواسيب، سواءً كانت تعمل بنظام تشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس.