سامسونج تكشف عن عروض جديدة على طرز مختارة من هواتف Galaxy A

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أعلنت شركة “سامسونج جلف للإلكترونيات” اليوم عن عروض حصرية على طرز مختارة من هواتف سلسلة (Galaxy A) في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض في متاجر العلامة وعبر الإنترنت في المتجر الإلكتروني (Samsung eStore) حتى نهاية يوليو.

وسيتسنى للعملاء ممن يشترون هاتف Galaxy A14 أو Galaxy A24 أو أحد أحدث الإصدارات من سلسلة (Galaxy A)، مثل: هاتف Galaxy A34 و A54، الاستفادة من عرض محدود المدة يشمل تغطية (+Samsung Care) لمدة عام، بالإضافة إلى مزايا (Samsung Member).

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وتتضمن تغطية (+Samsung Care) تأمين حماية لأجهزة جالاكسي المحمولة تتجاوز معايير الضمان المعهودة، مع تغطية كافة الأضرار العرضية على الشاشة الأمامية لمدة عام. كما يشمل العرض مزايا مقدمة من شركاء مثل إنترتينر و TOD بقيمة إجمالية تصل إلى 665 درهمًا، واشتراك لمدة شهرين في (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium.

يتميز هاتفا Galaxy A14 و Galaxy A24 ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير /الساعة تدوم لأكثر من يومين. كما يعمل كلا الهاتفين بمعالج ثماني النوى (Octa-Core)، مما يعزز انسيابية استخدام الشاشة وتدفق الصور والمحتوى فضلًا عن خفض استهلاك البطارية.

وكشفت سامسونج أخيرًا عن هاتفي Galaxy A54 5G و Galaxy A34 5G، كأحدث إضافة لسلسلة Galaxy A. ويعزز الهاتفان المبتكران التزام علامة جالاكسي بتصميم هواتف محمولة مميزة تمكن المستخدمين في دولة الإمارات من تصوير مقاطع فيديو ثابتة ونقية، مع توفير رؤية ساطعة في الأماكن الخارجية.

كما يتميز الهاتفان بعمر بطارية طويل يدوم لأكثر من 48 ساعة، ويتوفر هاتف (Galaxy A54 5G) بثلاثة ألوان، وهي: الأخضر ( Awesome Lime)، والرصاص الجرافيتي (Awesome Graphite)، والأبيض (Awesome White)، وكذلك يتوفر هاتف Galaxy A34 5G بثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والرصاصي الجرافيتي، و(الفضي) Awesome Silver.