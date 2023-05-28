رائدا الفضاء السعوديان يجريان تجارب تعليمية في الفضاء مع طلاب المدارس

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أجرى اليوم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية تجربة تعليمية عن “الطائرات الورقية في الفضاء” مع طلاب المدارس المتوسطة في المملكة، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية، بهدف بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.

وقد نشرت الهيئة السعودية للفضاء عبر تويتر أن تجربة (الطائرات الورقية الفضائية) استهدفت الطلاب من سن 9 سنوات إلى 18 سنة، وكان هدفها دراسة تأثير الجاذبية الصغرى في سلوك طيران الطائرات الورقية.

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وتعلم الطلاب خلال التجربة أساسيات الديناميكية الهوائية بما يشمل القوى المؤثرة عليها، وما هو تأثير الجاذبية الصغرى على الديناميكية الهوائية وكيف تحلق الطائرات الورقية داخل محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى تعلمهم كيفية استخدام التصميم الهندسي لاكتشاف حلول مبتكرة.

بمشاركة مجموعة من الطلاب..

إجراء اتصال لاسلكي برائدي الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية من محطة أرضية بالعاصمة الرياض. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/fhZNVg1MO0 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 24, 2023

وتنعقد التجارب التعليمية بتنظيم الهيئة السعودية للفضاء بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبالتعاون مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ومدارس الرياض ومدارس مسك، حيث تتيح التجربة للطلاب التواصل مع رائدي الفضاء وتوجيه الأسئلة ومقارنة النتائج في بيئة الجاذبية الصغرى بنتائج الطلاب على سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس“.

رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني يشرحون لطلاب المدارس عن تجربة "الطائرة الورقية الفضائية".#نحو_الفضاء pic.twitter.com/srxUqpBU7V — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 28, 2023

الجدير بالذكر أن تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانه برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية انطلقت يوم أمس السبت بمشاركة أكثر من 3240 طالبًا وطالبةً، وقد خُصصت تجربة أمس لتنفيذ تجربة “انتشار الألوان السائلة”.

وخُصص اليوم لتنفيذ تجربة “الطائرات الورقية في الفضاء” لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وتختتم يوم غد مشاركة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في تنفيذ تجربة “أنماط انتقال الحرارة”، بحضور عددٍ من أولياء الأمور.

وتتم إجراء عملية التجارب العلمية الثلاث داخل المعامل الصفية، والمدارس المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال العالية الالتقاط، لضمان جودة الصوت والصورة، حيث يتاح للطلاب والطالبات مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، علاوة على طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

الاتصال اللاسلكي برائدي الفضاء السعوديين:

تمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكي خاص بها يُعرف اختصارًا باسم (ARISS)، ويهدف البرنامج إلى إلهام الطلاب في جميع أنحاء العالم لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عبر اتصالات لاسلكية مع طاقم محطة الفضاء الدولية.

بمشاركة مجموعة من الطلاب..

إجراء اتصال لاسلكي برائدي الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية من محطة أرضية بالعاصمة الرياض. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/fhZNVg1MO0 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 24, 2023

وقد أجرى رائدا الفضاء السعوديان اتصالًا لاسلكيًا مع الطلاب، باستخدام ترددات هواة الراديو “Amateur Radio”. واستخدمت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي إشارة النداء الخاصة بالمملكة HZ0ISS، من خلال تقنية الاتصال الراديوي التي تستخدم الترددات العالية جدا (VHF) المخصصة لهواة الراديو، والتي تعمل عبر اتصال إرسال واستقبال بالنمط الصوتي بين محطة أرضية ومحطة الفضاء الدولية لدى عبورها فوق المحطة الأرضية، وبالتنسيق مع منظمة ARISS.