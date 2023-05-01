خطأ في تويتر يعيد علامة التوثيق للحسابات البارزة مجانًا

سمح خطأ في منصة التواصل الاجتماعي تويتر للحسابات التي كانت موثقة سابقًا بإضافة علامة التوثيق الزرقاء مرة أخرى إلى حساباتهم مجانًا.

وكانت تويتر قد أعلنت قبل أسابيع أنها تعتزم التراجع عن سياسة التوثيق القديمة التي تمنح العلامة المميزة للحسابات البارزة بلا مقابل، مثل: حسابات المؤسسات التجارية، والمشاهير، والسياسيين، والنشطاء، والصحفيين.

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وقالت الشركة وقتئذ إنها ستبدأ سحب العلامة في 1 نيسان/ أبريل، كما قالت إنه يجب على المستخدمين الذين يريدون الحفاظ على علامة التوثيق الاشتراك في خدمة (بلو) التي تفرض عليهم دفع رسوم شهرية تبدأ من 8 دولارات أمريكية.

ولكن الشركة لم تفعل، ثم خرج الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) ليؤكد أن تطبيق السياسة الجديدة سيبدأ في 20 نيسان/ أبريل، وهو ما حدث بالفعل.

واليوم اكتشف مستخدمو تويتر أنه يمكنهم إضافة عبارة «علامة زرقاء سابقة» إلى النبذة الخاصة بهم، وبسبب خطأ فإن علامة التوثيق الزرقاء القديمة تُعاد إلى حساباتهم الشخصية.

وبخلاف علامة التوثيق الزرقاء السابقة التي بدأ تطبيقها منذ إطلاق تويتر خدمتها المأجورة، فإن العلامة التي تُعاد بسبب الثغرة تحتوي على النص الأصلي الذي كان يُعرض للمستخدمين قبل إعادة إطلاق (بلو). والعبارة هي: «تم توثيق هذا الحساب؛ لأنه معروف في الحكومة أو الأخبار أو الترفيه أو فئة معينة أخرى».

ومع اندفاع ماسك لإضافة ميزات جديدة إلى تويتر، عانت المنصة في الآونة الأخيرة من ثغرات عديدة لم تُكتشف لعدم كفاية الاختبار.

تجدر الإشارة إلى أنه يبدو أن تويتر أصلحت الخطأ الذي أدى إلى إعادة علامة التوثيق الزرقاء القديمة للحسابات.

هذا، ويأتي الحديث عن الخطأ بعد أن قال ماسك يوم السبت إن تويتر ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقالة تُقرأ عبر تويتر، واصفًا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات الإعلامية والعامة.

وقال ماسك إن الميزة، التي ستُطرح في شهر أيار/ مايو 2023، ستُمكِّن المستخدمين، الذين لا يسجلون في اشتراك شهري، من دفع سعر أعلى لكل مقالة حينما يريدون قراءة المقالات بين الحين والآخر.