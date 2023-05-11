جوجل وقعت عقدًا مع صحيفة “نيويورك تايمز” بقيمة 100 مليون دولار

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وقعت شركة جوجل عقدًا للشراكة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بقيمة تقارب 100 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب تقرير جديد أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وتمتد شراكة الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وبموجب العقد ستعرض جوجل المحتوى من صحيفة “نيويورك تايمز” على بعض منصاتها، كما يتضمن الاتفاق أيضًا توزيع المحتوى والاشتراكات الخاصة بالصحيفة، بالإضافة إلى استخدام الصحيفة لأدوات جوجل للتسويق وتجربة المنتجات الإعلانية.

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بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الصفقة تمت في وقت سابق من العام الجاري، وقد وصفتها “نيويورك تايمز” آنذاك بأنها “اتفاق موسع” دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة أن جوجل ستدفع ما يقارب الـ 100 مليون دولار لـ”نيويورك تايمز”، تُدفع على 3 سنوات، حيث ستعرض جوجل محتوى الصحيفة داخل خدمة “أخبار جوجل” وغيرها من المنصات التابعة للشركة.

ورفضت الصحيفة الأمريكية التعليق على الأمر، بينما لم ترد جوجل عند طلب التعليق منها.

وستساعد الصفقة الجديدة صحيفة “نيويورك تايمز” في تعويض نقص عوائد الإعلانات مع تراجع الاقتصاد العالمي الذي أثر بالسلب في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

ويأتي تعاقد الصحيفة الأمريكية مع جوجل بعد أقل من عام من فسخ التعاقد الذي جمعها مع شركة ميتا، التي رفضت تجديده.

وكانت شركة ميتا – فيسبوك سابقًا – قد وقعت عقودًا بمئات الملايين من الدولارات مع صحف كبرى وجهات نشر عالمية مثل صحيفة “نيويورك تايمز”، والتي كانت تدفع لها نحو 20 مليون دولار سنويًا. لاحقًا، لم تجدد ميتا التعاقد لعدم إقبال المستخدمين على المحتوى الإخباري.

يُذكر أن شركة جوجل أيضًا كانت قد وقعت عقدًا مماثلًا مع شركة “نيوز كورب” مطلع العام الماضي، والتي بدورها تمتلك العديد من الصحف العالمية مثل “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وصحيفتي “التايمز” و”ذا صن” في بريطانيا.