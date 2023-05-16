جوجل ستحذف الحسابات غير النشطة لمدة عامين على الأقل

حدثت شركة جوجل سياسة حذف الحسابات غير النشطة لديها، حيث ستقدم الشركة على حذف أي حساب لم يُستخدم لمدة عامين على الأقل، بحسب ما جاء على موقعها الرسمي.

وستحذف جوجل الحسابات الشخصية التي لم يجرِ تسجيل الدخول إليها على مدار عامين أو أكثر، كما ستمحو كل ما يرتبط بها من معلومات وملفات مخزنة على خوادم الشركة.

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وستتضمن عملية المحو حذف بريد جيميل والرسائل المخزنة عليه، كما لن يكون من الممكن الوصول إليه، كذلك ستُحذف الصور المرفوعة إلى خدمة الصور، والملفات الموجود على خدمة التخزين السحابي درايف، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطية.

ولا تخطط الشركة حاليًا لحذف الحسابات القديمة المُهملة المرفوع عبرها مقاطع فيديو منشورة على يوتيوب، حتى لا تُحذف تلك المقاطع بالتبعية.

وسوف تبدأ جوجل عملية حذف الحسابات غير النشطة بدايةً من نهاية العام الجاري، وستكون الحسابات التي أُنشئت ولم تُستخدم هي أولى الحسابات التي سيجري حذفها.

وتقول جوجل إن عملية الحذف ستجري على مراحل، وسوف تشمل فقط الحسابات المجانية، إذ لن تُحذف أي حسابات تديرها شركات أو مدارس.

ووفقًا للموقع الرسمي للشركة، فإن هناك بعض الأشياء التي تجعل الحساب نشطًا، مثل تسجيل الدخول إليه وإجراء بعض المهام الأساسية، مثل قراءة أو إرسال بريد، أو استخدام جوجل درايف، أو مشاهدة فيديو على يوتيوب، أو تنزيل تطبيق من جوجل بلاي، او استخدام الحساب في تسجيل الدخول إلى أي خدمة أو تطبيق خارجي غير تابع لجوجل.

وسوف تقوم جوجل بإرسال عدة تنبيهات إلى الحسابات التي ستُحذف وكذلك إلى حسابات الاسترجاع المرتبطة بها قبل الحذف بعدة أشهر.

وتقول جوجل إنها قد سوف تُقدم على هذه الخطوة بالأساس لأسباب أمنية، إذ إن الحسابات المهملة هشة من الناحية الأمنية، ولا يفعل أصحابها على الأرجح ميزة التحقق على خطوتين، ما يجعلها أكثر عرضةً للاختراق من غيرها من الحسابات النشطة.