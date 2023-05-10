جوجل تكشف عن Duet AI .. مساعد الذكاء الاصطناعي في المستندات والبريد

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن Duet AI وهي مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تساعد المستخدم في خدمات جوجل “وورك سبيس Workspace” المختلفة وبريد جيميل وغيرها من الخدمات. جاء ذلك الإعلان ضمن فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 23.

وقالت جوجل إنها ضمنت قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع تطبيقات وورك سبيس، حيث تساعد هذه الميزات في الكتابة، والتنظيم، وإنتاج الصور، وتسريع سير العمل، والحصول على اجتماعات أكثر ثراءً وغير ذلك.

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وتختلف مهام أدوات الذكاء الاصطناعي Duet AI بحسب التطبيق أو الخدمة التي يعمل عليها المستخدم. مثلًا، سوف تساعد المستخدم على توليد النصوص في تطبيق المستندات Docs بحسب ما يود المستخدم كتابته، وكذلك المساعدة في صياغة ردود كاملة بشكل احترافي داخل بريد جيميل Gmail، فقط باستخدام بعض العبارات المبدئية، علمًا بأن تلك النصوص والردود قابلة للتعديل.

وستتيح جوجل مزايا أخرى تتجاوز مجرد توليد النصوص، وهي مزايا متعلقة بالتدقيق اللغوي وتعديل أسلوب الكتابة حسب السياق، كما لن تقتصر تلك المزايا على اللغة الإنجليزية، بل تشمل لغات أخرى مثل الفرنسية واليابانية والإسبانية وغيرها.

وأما داخل تطبيق العروض التقديمية Slides، فسوف ينشىء Duet AI صوراً أصلية استنادًا للأوامر التي يعطيها المستخدم حول الصورة التي يود الحصول عليها، ثم بضغطة زر يدرجها داخل العرض التقديمي الذي يعمل عليه، وكذلك إمكانية تحويل مستند مكتوب إلى عرض تقديمي.

وفي داخل تطبيق جداول البيانات Sheets، يمكن لـ Duet AI تحليل البيانات وتصنيفها ووضعها في جداول بشكل أسرع، وكذلك إنشاء خطط للمهام والمشاريع بضغطة زر.

وسيكون Duet AI حاضرًا كذلك في تطبيق المكالمات Google Meet من أجل إنشاء أي خلفية يريدها المستخدم أثناء المكالمة.

وفتحت جوجل الباب أمام المستخدمين الذين يودون تجربة المزايا الجديدة السابق ذكرها والتي لازالت تحت الاختبار. ويمكنك التسجيل والانضمام إلى قائمة الانتظار عبر موقع جوجل الرسمي.

ويأتي Duet AI ردًا من جوجل على مايكروسوفت والتي كانت قد أعلنت بدورها عن مجموعة من الأدوات المشابهة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس تحت مظلة واحدة أطلقت عليها Microsoft 365 Copilot مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 الذي تطوره شركة OpenAI.