جوجل تكشف عن مشروع Tailwind .. أول مفكرة شخصية بالذكاء الاصطناعي

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أعلنت شركة جوجل عن مشروع جديد أطلقت عليه اسم “Tailwind” خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي لها Google I/O 23. ووفقًا لجوجل، فتعتبر هذه أول مفكرة شخصية للمستخدمين معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقالت جوجل إن أداة “Tailwind” تعتبر مفكرة شخصية للمستقبل، حيث ستساعد المستخدم على البحث عن المعلومات وتوليد النصوص عبر الذكاء الاصطناعي عن أي موضوع يكتب عنه استنادًا إلى البيانات التي يقدمها.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

يُذكر أن هذه الأداة سوف تعتمد على مصادر المستخدم نفسه، سواءً النصوص التي يسجلها داخل مفكرته أو المستندات التي يحتفظ بها في حسابه على جوجل درايف كالمراجع والكتب الدراسية.

ويأتي دور الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص في مصادر المستخدم لتوليد النصوص والإجابة عن الأسئلة منها، لأنها تعتبر مصادر “موثوقة” بالنسبة للمستخدم، بخلاف أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعتمد على جلب المعلومات من الويب، لذا فهي موجهة بالأساس للاستخدام في أغراض المذاكرة والتعلم، لكنها يمكن أن تصلح لأي حد يتعامل مع كم هائل من النصوص والبيانات.

وقال جوش وودوارد، أحد كبار مديري إدارة المنتجات في جوجل، إن Tailwind مثل “دفتر ملاحظات حقيقي، تعمل ملاحظاتك ومصادرك على تعزيزها”.

وأضاف “وودوارد” عن آلية عمل الأداة قائلاً: “يمكن ببساطة اختيار الملفات من جوجل درايف، وسوف تنشيء الأداة بشكل فعال نموذجًا مخصصًا وخاصًا للذكاء الاصطناعي يتمتع بخبرة في المعلومات التي تقدمها”.

وأشار “وودوارد” إلى أن جوجل طورت هذه الفكرة بالتعاون مع مؤلفين مثل ستيفن جونسون، وجرى اختبارها في الجامعات.

وتبدو واجهة استخدام الأداة بسيطة وفقًا للصور التي عرضتها جوجل، وتحتوي على شريط لكتابة الأوامر بالإضافة إلى ثلاثة أزرار هي: اختبار القراءة، وأفكار جديدة، والملخص.

وأتاحت جوجل أداة Tailwind الجديدة للاختبار، وهي متاحة للمستخدمين داخل الولايات المتحدة لتجربتها بعد التسجيل والانضمام إلى قائمة انتظار.