جوجل تعيد إطلاق منصة “Google Labs” لتجربة منتجاتها ومزاياها الجديدة

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أعلنت شركة جوجل عن إعادة إحياء منصة “مختبرات جوجل Google Labs”، التي تتيح للمستخدمين معاينة المنتجات والمزايا الجديدة للشركة مبكرًا في المراحل التجريبية الأولى لها، قبل إطلاقها بشكل نهائي للجمهور.

وجاء إعلان جوجل عن إعادة إطلاق منصة “Google Labs” ضمن فعاليات مؤتمر المطورين السنوي لها Google I/O 23 والتي أعلنت خلاله عن العديد من المنتجات والمزايا الجديدة المرتبطة بشكل كبير بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وكانت منصة “مختبرات جوجل Google Labs” قد ظهرت لأول مرة عام 2002، وظلت متاحة لعقد من الزمن، قبل أن توقفها جوجل منتصف عام 2011. والآن، وبعد مرور 12 عامًا، تعيد جوجل إطلاق المنصة من جديد للجمهور.

وتكمن أهمية منصة “مختبرات جوجل” في أنها تعمل كحاضنة لأفكار ومنتجات جوجل الجديدة في المراحل التجريبية، حتى تستطيع تطويرها، وإصلاح الأخطاء المكتشفة، وتحسين تجربة الاستخدام، استنادًا إلى ردود فعل المستخدمين وتعليقاتهم.

وتمثل المنصة أيضًا أهمية كبرى لدى المستخدمين المتحمسين لتجربة منتجات جوجل مبكرًا، حتى في المراحل التجريبية، دون انتظار الإطلاق النهائي، الذي قد يستغرق فترات طويلة.

ويمكن الآن الذهاب إلى موقع المنصة: labs.withgoogle.com لاستعراض منتجات جوجل والمزايا الجديدة التي يمكنك تجربتها.

وتوفر جوجل حاليًا عددًا من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة قيد التجربة في محرك البحث، وتطبيقات الإنتاجية “وورك سبيس” كالمستندات والعروض التقديمية وبريد جيميل وغير ذلك، بالإضافة إلى تجربة منتجات جديدة كليًا مثل Tailwind، أول مفكرة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن المستخدم قد ينضم إلى قائمة انتظار، قبل أن يأتي دوره في تجربة المنتجات أو المزايا التي يختارها.

وتشجع جوجل المستخدمين على الإدلاء بآرائهم وإرسال ردود أفعالهم بشأن تجاربهم مع ما تقدمه عبر منصة المختبرات “Google Labs” لكي تتمكن من تحسينها بشكل متواصل.