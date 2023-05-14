جوجل تعلن عن ميزة جديدة لمحاولة كشف الصور المزيفة

أعلنت شركة جوجل أنها بصدد إطلاق ميزة جديدة في محرك بحث الصور الخاص بها، أطلقت عليها اسم “عن هذه الصورة” أو “About this image”، التي من خلالها سوف تعرض معلومات عن أي صورة تظهر في نتائج البحث.

وتأتي هذه الميزة بفضل اعتماد جوجل على الذكاء الاصطناعي، والمعلومات التي تجمعها الشركة من مصادر مختلفة، وسوف تفيد هذه الميزة في الكشف عن أي معلومات مضللة حول الصورة الموجودة على الإنترنت، وكذلك إعطاء المستخدم فكرة عن أصل الصورة، والسياق الذي نُشرت فيه.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وقد أوضحت جوجل عبر موقعها الرسمي، أن ميزة “عن هذه الصورة About this image” سوف تعرض معلومات مثل تاريخ فهرسة الصورة – أو الصور المشابهة – بواسطة جوجل، وتاريخ ظهور الصورة على الإنترنت، والمواقع الأخرى على الإنترنت التي نشرت الصورة كالمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع فحص الحقائق، وغيرها.

وقد قدمت جوجل هذه الخاصية الجديدة، نظرًا لتنامي أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إنشاء صور أقرب للحقيقة مع تفاصيل دقيقة، لذا فإن هذه الخاصية – وفقًا لجوجل – ستتيح معلومات عن مصدر الصورة، لمعرفة إن كان يمكن الوثوق بها أم لا.

مثلًا، إن كانت الصورة منشورة على مواقع إخبارية معروفة أو وكالات أنباء عالمية، فهذا يعطي للصورة مصداقية أكبر، عما إذا كانت منشورة على مواقع ترفيه أو منتديات مجهولة.

وسوف تطلق جوجل قريبًا أدواتها لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، لكنها سوف تضيف علامة عليها حتى يعرف المستخدم أن الصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي، كما ستعرض صفحات الإنترنت الخارجية التي نُشرت عليها.

وسوف تلتزم شركات أخرى مالكة لأدوات توليد الصور مثل Midjourney و Shutterstock بوضع علاماتهم الخاصة على الصور المولدة عبر الذكاء الاصطناعي، تمييزًا لها عن الصور الأخرى، كما سيُضاف ذلك إلى البيانات الوصفية “Metadata” الخاصة بالصورة.

وتقول جوجل إن الميزة الجديدة سوف تطلقها خلال الأشهر القادمة، ويمكن استخدامها بسهولة عبر اختيار الصورة، ثم الضغط على الثلاث نقاط الظاهرة أعلى الصورة، أو عبر البحث باستخدام الصورة المرادة من خلال Google Lens، أو من داخل تطبيق جوجل نفسه على الهاتف.

وأضافت جوجل أيضًا أنها ستتيح استخدام الميزة داخل متصفح كروم في وقت لاحق من العام الجاري، بالضغط بالزر الأيمن على الصور في نسخة الحاسوب، أو الضغط مطولًا عليها في نسخة الهاتف.