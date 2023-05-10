جوجل تعلن عن إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء في مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2023 عن آخر التحديثات فيما يتعلق بإدماج الذكاء الاصطناعي في محرك البحث التابع لها.

وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إلى السبق الذي حققته على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية في مجال محركات البحث، وإلى تطوير طرق جديدة تمامًا للبحث تدعمها أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك: البحث عبر الصور باستخدام خدمة (لنز) Lens، أو عبر الأساليب باستخدام ميزة البحث المتعدد.

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والآن، ومع الاختراقات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الشركة تعيد تصور ما يمكن أن يفعله محرك البحث، فباستخدام هذه التقنية الجديدة القوية، أصبح بالإمكان إطلاق أنواع جديدة تمامًا من الأسئلة التي لم يُعتقد قط أنه يمكن لمحرك البحث الإجابة عنها، وتغيير الطريقة التي تُنظّم فيها المعلومات.

وأعلنت جوجل اليوم عن (مختبرات البحث) Search Labs بوصفها طريقة جديدة للوصول إلى التجارب المبكرة في محرك البحث، وقالت إنه مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة في محرك البحث، أصبح التركيز ينصب في تمكين المستخدمين من فهم المواضيع أكثر من البحث عنها، واكتشاف وجهات نظر ورؤى جديدة، وإنجاز الأمور بسهولة كبرى.

وأوضحت الشركة ذلك بالقول إن محرك البحث سيعرض للمستخدمين لمحات من المعلومات المهمة المتعلقة بعبارة البحث مع روابط للتعمق أكثر. وأسفل هذه اللمحة، سيرون الخطوات التالية المقترحة، ومن ذلك القدرة على طرح أسئلة مُتابَعة. وعند النقر عليها، يأخذهم محرك البحث إلى وضع محادثة جديد، حيث يمكنهم أن يطلبوا من جوجل المزيد عن الموضوع الذي يستكشفونه.

وقالت جوجل إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدة المستخدمين في فهم الصور الكاملة حين التسوق عبر محرك البحث، وذلك بهدف جعل قرارات الشراء الأكثر تعقيدًا أسرع وأسهل. فعند البحث عن منتج، سيحصل المستخدمون على لمحة سريعة عن العوامل الجديرة بالملاحظة والمنتجات التي تتناسب مع المبلغ المحدد للشراء. وسيحصلون أيضًا على أوصاف للمنتج تتضمن مراجعات ذات صلة وحديثة، وتقييمات، وأسعارًا، وصورًا للمنتج.

ويرجع ذلك إلى أن تجربة التسوق الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه مبنية على ما تسميه الشركة (مخطط التسوق) Shopping Graph، الذي يحتوي على أكثر من 35 مليار قائمة للمنتجات، مما يجعله أشمل مجموعات البيانات في العالم من المنتجات، والبائعين، والعلامات التجارية، والمراجعات، والمخزون المتغير باستمرار.

ومع جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة إلى محرك البحث، وعدت جوجل باتباع نهج مسؤول ومدروس في ذلك. كما وعدت بمواصلة تحسين التجربة.

وقالت جوجل إنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة تجربة مع (مختبرات البحث) اسمها (التجربة التوليدية للبحث) Search Generative Experience، وهي متاحة لمتصفح كروم عبر الويب، وتطبيق جوجل في نظامي أندرويد و(آي أو إس) في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط.