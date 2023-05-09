جوجل تضيف المزيد من الإعلانات “المزعجة” إلى جيميل

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أضافت جوجل المزيد من الإعلانات داخل خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها “جيميل Gmail” بحسب ما لاحظ المستخدمون على مدار الأيام الأخيرة.

واعتادت جوجل وضع الإعلانات داخل بريد “جيميل”، ولسنوات طويلة ظلت الإعلانات جزءً أساسيًا من الخدمة كمصدر دخل يساعد على إبقاء الخدمة مجانية، وكان يسهل على المستخدمين التفرقة بين الإعلانات وبين رسائل البريد الإلكتروني التقليدية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وتعمل جوجل الآن على عرض الإعلانات داخل “جيميل” بأسلوب أكثر إزعاجًا للكثير من المستخدمين، إذ باتت معروضة بين رسائل البريد الإلكتروني الأخرى بحيث يصعب معرفة الفارق بينها وبين رسائل البريد الأخرى.

ووفقًا للقطات الشاشة التي تداولها المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد باتت الإعلانات كذلك أكبر حجمًا وتحتوى على صور وعناصر تفاعلية وغير ذلك.

ويتم حاليًا إطلاق الشكل الجديد للإعلانات داخل جيميل بشكل تدريجي للمستخدمين، وبينما بدأت الإعلانات الجديدة تظهر لبعض المستخدمين، فإن البعض الآخر لا يزال تظهر لديه الإعلانات بشكلها القديم المعتاد.

وأفاد المستخدمون الذين رأوا الإعلانات أنها تظهر على نسخة الويب من جيميل بالإضافة كذلك إلى تطبيق الهواتف الذكية Gmail على أندرويد و iOS.

ويقترح بعض المستخدمين للتخلص من الإعلانات الاعتماد على تطبيقات البريد الإلكتروني التي لا تظهر فيها أي إعلانات مثل تطبيق البريد الافتراضي على أجهزة آبل، أو تطبيق البريد Outlook من مايكروسوفت حيث يمكن إضافة بريد جيميل إليهم وإدارة رسائل البريد الإلكتروني عبرهم.

وصرح المتحدث الرسمي لشركة جوجل لموقع TechRadar التقني بأن شركته دوماً تجرب أشكالًا جديدة من الإعلانات، وتعمل على طرق تساعد الناس على اكتشاف الأعمال الجديدة والاتصال بها على حد تعبيره.

وشدد المتحدث الرسمي للشركة على أن جوجل لا تبيع بيانات مستخدمي جيميل، ولا تستخدم محتوى المستخدم في تطبيقاتها المختلفة من أجل أغراض إعلانية.

وفي سياق متصل، أضافت جوجل المزيد من الإعلانات داخل متجر جوجل بلاي، حيث باتت تُظهر الإعلانات أيضًا في شريط البحث عند الضغط عليه، مباشرةً فوق كلمات البحث السابقة للمستخدم.

وتشكل إعلانات الإنترنت مصدر الدخل الأساسي لشركة جوجل، حيث بلغت عائداتها من الإعلانات ما يزيد على 224 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 الماضي.