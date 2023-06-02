جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث في جيميل

أعلنت شركة جوجل اليوم الجمعة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث عن الرسائل الإلكترونية في خدمة (جيميل) Gmail.

وتهدف عملاقة التقنية الأمريكية من خلال الميزة الجديدة إلى تسهيل البحث عن أشياء، مثل: بريد إلكتروني قديم يحتوي على إرشادات من ربّ العمل، أو عنوان صديق، أو رقم مكافآت شركة الطيران.

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وقالت جوجل في منشور على مدونتها: «على مدار الأيام الخمسة عشر القادمة، سيبدأ المستخدمون النهائيون في رؤية (أهم النتائج) عند البحث في صناديق البريد الوارد الخاصة بهم، التي تظهر أعلى قسم (جميع النتائج)».

وأوضحت الشركة أن نماذج التعلم الآلي تدعم الفئة الجديدة في (جيميل)، التي ستحلل مصطلح البحث، وأحدث رسائل البريد الإلكتروني، و«العوامل الأخرى ذات الصلة» لتحديد الرسائل التي تعد أفضل تطابق لطلب البحث.

يُشار إلى أن التغيير الجديد يعد الأحدث في سلسلة من التغييرات الإستراتيجية لخدمة البريد الإلكتروني، ومن ذلك: التحديث المثير للجدل لسياسة الحسابات غير النشطة التي أُعلن عنها في شهر أيار/ مايو الماضي، والتي تنص على أن الشركة ستحذف أي حساب لا يُسجَّل الدخول إليه خلال العامين المقبلين، وسيطال الحذف محتوياته وبياناته جميعها.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أكملت جوجل طرح واجهة جيميل الجديدة للمستخدمين جميعهم، التي تضمنت إعادة للتصميم وتركيز في أدوات الإنتاجية الأخرى للشركة.

ومن المحتمل أن تتوافق التحولات الإستراتيجية مع إجراءات خفض التكاليف التي اتخذتها جوجل حديثًا، وخطط الرئيس التنفيذي (سوندار بيتشاي) لجعل الشركة “أكثر إنتاجية بنسبة 20 في المئة».

وفي أحدث مكالمة أرباح لشركة ألفابت، ناقش المسؤولون التنفيذيون خططهم لتخصيص الموارد لمجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والبحث.

وفي منشور جوجل، وصفت الشركة الميزة بأنها «مطلوبة بشدة»، وقالت إنها ستكون متاحة لأصحاب الحسابات والعملاء جميعهم.